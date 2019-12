Novosti online | 01. decembar 2019. 20:54 | Komentara: 0

- Istovremeno, u Vojvodini neće biti snega. Biće ga južnije od Save i Dunava u gradovima koji su na višoj nadmorskoj visini, u Užicu, Novom Pazaru, Vranju. U nižim predelima ne očekuje se zadržavanje snežnog pokrivača - dodaje meteorolog Đurić.





S početkom sedmice širom Srbije dolazi zahlađenje sa kišom i slabim snegom.Takvo vreme će se kratko zadržati, a prava zima nam, prema prognozama meteorologa, stiže tek od januara.Iako je već decembar, temperature su iznad proseka za ovo doba godine. Pa tako, osim povremenog jutarnjeg mraza ili kišovitog dana, građani Srbije, osim na planinama, još nisu osetili pravo zahlađenje.Prema rečima meteorologa, od sutra nas očekuje kiša, a sneg koji je najavljen neće se zadržati na tlu upravo zbog natprosečnih temperatura.- Ciklon sa Mediterana od ponedeljka će doneti malo jače naoblačenje sa kišom. S obzirom na to da ćemo se tokom većeg dela dana nalaziti u njegovom toplom sektoru, očekuje se južno strujanje i samim tim dolaziće do priliva toplije vazdušne mase sa juga - kaže za meteorolog Đorđe Đurić.Uz kišu, dodaje, u košavskom području duvaće jak jugoistočni vetar.- Krajem dana i tokom večeri daljim pomeranjem ciklona na istok očekuje nas i prodor hladnog fronta sa severozapada, pa će doći do priliva hladne vazdušne mase. Očekuje se prelazak kiše u susnežicu i sneg, prvo u brdsko-planinskim predelima, a u toku noći ponegde i u nižim delovima Srbije - priča Đurić.Jugoistočni vetar biće u skretanju na severozapadni, a temperature će u ponedeljak biti od pet do deset stepeni, dok će tokom večeri pasti oko nule.U utorak će i dalje biti osetno hladnije.- U Vojvodini se očekuje suvo i sunčano, a u ostalim predelima tokom jutra i pre podneva oblačno sa kišom, susnežicom i snegom, a u poslepodnevnim satima prestanak padavina i razvedravanje. Vetar će duvati i tokom utorka, a maksimalne dnevne temperature iznosiće od dva do šest stepeni Celzijusa, dok će jutarnja biti oko nule - priča on.Od utorka sledi osetniji porast vazdušnog pritiska pod uticajem anticiklona i iz tog razloga uslediće stabilizacija vremena.- Od srede nas očekuje stabilno i suvo, sa mogućnošću kratkotrajnih padavina u nekim delovima zemlje. U početku će biti jutarnjih mrazeva, a tokom dana prohladno sa maksimalnim temperaturama oko pet stepeni. Međutim, od petka nam sledi dalji porast temperatura - preko 10 stepeni. Takvo vreme bi se zadržalo do početka druge dekade decembra da bi usledilo ponovo kratkotrajno i prolazno naoblačenje - pojašnjava Đorđe Đurić i dodaje da je prava zima ipak rezervisana za januar i februar.Za ovu "odloženu zimu" meteorolog kaže da su zaslužna - topla strujanja vazduha.- Duži vremenski period smo pod uticajem ciklonske serije iznad Atlantika i Mediterana, a njihovi položaji su takvi da smo mi uglavnom bili u tim toplim sektorima, tako da na našim predelima struji topla vazdušna masa koja se sa Severa Afrike, u vidu južnog strujanja, premeštala dalje preko Mediterana ka našim predelima - zaključuje Đurić.