S a bogatstvom od oko 28 milijardi dolara, sultan iz Bruneja je , nakon tajlandskog vladara, drugi najbogatiji monarh na svetu.





Ogromno bogatstvo sultana HasanalaBolkiaha, koje se povećava za oko 150 dolara svake sekunde, i to proizvodnjom nafte, ne moguugroziti ni razni bojkotiiz celog sveta, jer sultan vlada prilično despotski, zbog čega mnoge kompanije i preduzetnici iz sveta više ne žele da rade sa njim. Brunej ima 415.000 stanovnika, a vlada osiguravabesplatno obrazovanje, zdravstvenu zaštitu, penzione i kredite sa niskim kamatama za kupovinu kuća i automobila. Nafta je izvor celokupnog bogatstva, a kada je Shellpočeo da crpi naftu 1970-ih, Brunej su prozvali Shellfaredržava.





Magazin Forbs svrstao je Brunej na peto mesto najbogatijih zemalja. Ipak, to ga ne spasava dosade. Alkohol je zabranjen i uopšte nema noćnog života ili kulturnih događaja. Dok se sultan Hasanal Bolkiah i njegova braća Jefri i Mohamed pokoravaju islamskom zakonu, sve ostalo što rade je protiv Kur'ana i zakona koje je upravo on nametnuo. "To je radikalni dvostruki standard. Znam da su obojica u braku i razvedeni više puta", kaže Džilijan Loren koja je napisala biografiju kao bivša članica harema u vlasništvu sultanovog brata Jefrija. Pravi raskalašni život u sultanatu isplivao je 2001. godine, kada je Jefri bio prisiljen da proda ličnu imovinu na aukciji nakon što je koristio državnu blagajnu kao kasicu-prasicu. Trošio je u proseku 747.000 dolara dnevno 10 godina. Potrošio je 17 milijardi dolara na poklone prijateljima.









Treći brat Mohamed, navodno se gnuša razuzdanosti i raskalašnosti svoje braće. Ali kada mu je sultan dao zadatak da obnovi ekonomiju koju su on i Jefri uništili, stavio je sebi u džep više od dve milijarde dolara i odmah je otpušten. Jefri se jednom krio od svog brata u hotelima sa pet zvezdica širom sveta, a sultan je, kako se izveštava, držao u kućnom pritvoru Jefrijevog sina Hakema, koji je u to vreme imao 25 godina. Član sultanovog osoblja rekao je da je sve vrlo smešno: "Hakem može da napusti Brunej kad god poželi. Oseća se zarobljen jer nema pojma kako da rezerviše kartu za komercijalni let." Kraljevsku porodicu opisao kao veoma ispraznu. Još 1997. godine saznalo se za razvratni život i orgijanje na sultanovom dvoru. Tada je govorila tadašnja Mis SAD-a Šenon Marketic, koja je kasnije tužila tužila sultana i njegovog brata Jefrija. U sudskim prijavama tvrdila je da je agencija za talente posredovala posao u Bruneju vredan 3.000 dolara na dan zbog „ličnih nastupa i promotivnog rada“. Umesto toga, rekla je Marketic, držali su je kao seksualnu robiju. Morala je da pleše svake večeri u privatnom noćnom klubu Sultana od 22.00 do 15.00, gde su je tretirali kao prostitutku. Za magazin Pipl rekla je da je bila drogirana i zlostavljana, a kad se konačno vratila u SAD, tužila ih je za 10 miliona dolara zbog 'duševnog bola, noćnih mora, nesanice i drugih trauma'. Braća su tražila diplomatski imunitet i optužbu nazvala "gorom od ubistva". Slučaj je odbačen, piše Nju Jork Post.





Loren, koju su regrutovali kada je imala samo 18 godina, ne veruje njenim tvrdnjama: "Njen opis onoga što se događa na zabavama ne zvuči tačno." Ali zato je Loren ispričala druge strahote. Nakon sletanja u Brunej, svim devojkama su oduzeti pasoši i rečeno da ne bi trebalo da pokazuju cipele sa potpeticama jer je to velika uvreda u muslimanskim zemljama. Upozorili su je da pazi šta govori i šta radi, svuda je bio nadzor. Morala je da pazi na svoju težinu, a kada je dobila na težini, stigao bi lekar sa tabletama za gubitak kilograma i tabletama za spavanje - u zavisnosti od toga šta joj je trebalo. Kad god bi prošla pored kraljevske porodice, morala bi da se klanja i nikad nije bila prva koja je započela razgovor. Uvek je morala da drži glavu nižu od Jefrijeve, a on je od devojaka tražio da ga zovu Robin. Voleo je američke automobile, odeću i pop kulturu. "Kako se dekadencija povećavala, tako se povećao i broj američkih devojaka. Otvorio bi časopis i rekao da želi ovu i onu ženu. Naručio bi je."





Foto Epa / Bru-Ahmad Yusni





Loren kaže da su mnoge devojke imale problema sa poslušnošću koja se od njih traži. One koje se ne bi prilagodile tome morale bi da odu nakon nekoliko nedelja. A bilo je toliko Filipinki i Tajlanđanki koje su imale jedva 15 godina. Devojke su bile smeštene u Jefrijevoj palati i morale su da plešu noću za princa i njegovu pratnju, nadajući se da će ih odabrati da provedu jednu noć sa njim. Ponekad bi uzeo više njih. Loren je čekala danima, a onda je jednog dana po nju došao Mercedes i odveo je u poslovnu zgradu gde su je odveli u stan i zaključali unutra. "Prošlo je sat ili dva. Unutra nije bilo novina ni televizije, pa sam štala gore-dole. Čak je i toalet bio zaključan, pa sam morala da obavim malu nuždu u kanti za smeće. Drhtala sam od hladnoće, gladi i nervoze. Nakon četiri sata, princ se pojavio. Vodili su ljubav i princ nije imao kondom. Kada je završio, rekao joj je, "bilo je lepo, ali sada moram da idem na sastanak." Loren kaže da princ nikad nije koristio zaštitu i nikad je nije pitao da li uzima kontracepciju, a nikad je nisu ispitivali na bilo kakvu seksualno prenosivu bolest.





Loren je imala privilegovani položaj sa Jefrijem, zanimalo ga je samo da li je ranije spavala sa sultanom. Nagradio bi je bogatim šopingom i sa puno novca. Nekoliko puta se iz Amerike vraćala u Brunej, sve dok nije dosadila Robinu. "On je otišao u London u zvaničnu posetu, a ja nisam ni stigla da se pozdravim", rekla je. Uprkos strogim šerijatskim zakonima, sam sultan živi izuzetno raskošno. Ovaj 72-godišnjakinjak bioje na prestolu više od pola veka - čak 52 godine, i sprijateljio se sa mnogim svetskim monarsima, uključujući kraljicu Elizabetu II i njenog supruga princa Filipa. Poznat je po tome što poseduje oko 7.000 skupih automobila. Takođe poseduje nekoliko letelica čija je unutrašnjost obložena zlatom. Sultan je veoma neumeren u vezi s trošenjem novca, i spreman je da potroši 35.000 dolara da putuje privatnim avionom do svog omiljenog stiliste kako bi skratio kosu i bradu. I to radi jednom nedeljno. Jednom kada je zaboravilo svoje cipele za polo, poslala je helikopter po njih.





Sultan voli venčanja, pa ih je sebi organizovaoi finansirao čak tri. Svako je naravno, koštalo desetinemiliona dolara. Kad je1965. oženio rođaku Raju Isteri Pengiran Anak Hajah Salehu, ona mu je rodila šestoro dece, od kojih je prvi princ Al-Muhtadee. Na Bruneju su zakoniti poligamni brakovi, pa jesultan drugi put oženio Hajah Mariam koja je radila kao stjuardesa u avionskoj kompaniji i udala se za njega 1982. godine. Bilo je to godinu dana pre negošto je njegova prva žena, kraljica Saleha, rodila svoje šesto dete. Od Hajah se razveo 2003. godine, a do tad je već s njom imao četvoro dece. Ubrzoje oženio TV-voditeljkuAzrinaz Mazhar, koja mu je rodila još dvoje dece pre no što su se razveli 2010. godine. Uprkos tome što je otac dvanaestoro dece, jako pazi kad su u pitanju njihovi brakovi. Svako od raskošnih venčanja njegovo petoro dece, trajalo je više od nedeljudana i svako je koštalo barem 10 milionadolara. Kada je njegov najstariji sin, prestolonaslednik oženio tinejdžerku SaruSallh koja je tad imala tek 17 godina, mlada je nosila štikle KristijanaLubutina ukrašene draguljima, kao i čipkaniveo preko glave, napravljen od čistog zlata.





Za venčanje svoje najstarije ćerke, princeze Rašide, sultan Hasanal Bolkiah poslao je avion po Vitni Hjuston, koja je pristala da peva samo za goste, koštajući 10,1 milion dolara. Ali sve je to beznačajno u poređenju sa proslavom njegovog 50. rođendana 1996. godine. Proslava je trajala dve nedelje i koštala je gotovo 40 miliona dolara. Tokom proslave odigran je i polo meč, a zatim je pozvao 3000 gostiju u palatu na svečanu večeru gje je poslužen beluga kavijar, a bilo je dozvoljeno ispijanje najskupljih šampanjca. Majkl Džekson je tokom proslave pevao tri puta - prvo za 6 000 sultanovih podanika, i još dva za sultanove privatne goste. Za tri nastupa pevač je zaradio 25,8 miliona dolara. Na kraju proslave, svaki gost otišao je kući sa prilično velikim zlatnikom. Naravno, sultan živi u palati Instan Nurul Iman i najveća je kraljevska rezidencija na svetu. Građena je dve godine i koštala je nešto manje od dve milijarde dolara. Ima 1788 soba i 257 kupatila. Okružena je zlatnim i dijamantskim ukrasima, ima pet bazena, banketnu salu za više od 5.000 gostiju i džamiju za oko 1.500 vernika. Čak 200 polo ponija uživa u visokom luksuzu - u štali sa klima uređajem.





Foto: Epa / Efestr





Sultanovo londonsko gnezdo nalazi se u najelitnijem delu grada - to je loža Svetog Džona u parku Regents. Kupio je ovu rezidenciju za 73,9 miliona dolara 1994. godine i sada se procenjuje na oko 203 miliona dolara, što je čini najskupljim privatnim domom u Velikoj Britaniji. Takođe je pokupovao nekretnine na najelitnijim lokacijama na australijskoj obali, zatim u Las Vegasu i Los Anđelesu i ne štedi novac kada je reč o članovima njegove porodice. Njegov brat, plejboj i princ Jefri dobio je raskošni megakompleks u Las Vegasu vredan 83 miliona dolara od Sultana 1997. godine. Smešten je na vrhunskoj lokaciji i ima 92 sobe, 29 spavaćih soba i 42 kupatila, teniski teren, tri bazena i veliku garažu u kojoj se nalazi 11 automobila. Logično je, da kao naftni magnat, sultan gaji veliku sklonost brzim i luksuznim automobilima. Njegova kolekcija od hiljade automobila uključuje i više od 500 različitih modela Mercedesa, 450 Ferarija, 380 Bentlija, više od 100 Koenigsega, 21 Lamborgini, 11 Aston Martina, 179 Jaguara i 209 BMW-a.





Tu je i 600 Rols Rojseva od kojih je jedna sasvim pozlaćena limuzina Silver spur koja se koristi samo za venčanja. Ukupna vrednost auto-parka je oko 10 milijardi dolara. Jednako je zavidna i flota sultanovih letelica. Uključuje Boing 747 sa dnevnim boravkom, spavaćom sobom koja je optočena zlatom i dijamantima. Kupatila u avionu od 233 miliona funti takođe mogu da se pohvale lavaboima od čistog zlata. Tu je i Erbas vredan oko 138 miliona dolara, i nešto skuplji Boing 767 od 251 milion dolara. Kad je želeo da usavrši badminton, platio je treneru 2,3 miliona dolara, a isto toliko je dao za akupunkturu i masažu. Čuvari njegovih egzotičnih ptica ukupno primaju platu 92.000 dolara. Dve domaćice plaćene su 12,9 miliona dolara, a velikodušan je i kad bude u pitanju pokloni. Godišnje na dijamante i nakit koji daruje članovima porodice, troši oko 31 milion dolara. Kraljevska porodica iz Bruneja toliko je obožavala nakit zlatare Asprei je 1995. godine sultan odlučio da kupi celu kompaniju - po ceni od 592 miliona dolara.