- I u nedelji pred nama očekuje nas vreme kao i proteklih desetak dana, uz blaži pad temperature. Vreme će biti uglavnom suvo, u kombinaciji sa sunčanim i oblačnim periodima. Međutim, zbog jakog jugoistočnog vetra imaćemo utisak da su temperature dosta niže. Vetar će biti najjači na jugu Banata i u Podunavlju, gde se očekuju olujni udari. Ali već krajem sledeće nedelje dolazi do njegovog slabljenja. Jutarnja merenja će se kretati od tri do pet stepeni, a dnevna će biti do 14. podeoka - objašnjava Bjelić.





Prvi sneg u Srbiji očekuje se 8. decembra, ali će se zbog visokih temperatura brzo otopiti, najavljuju meteorolozi. Prema njihovim rečima, prave zime sa puno snega i temperaturama ispod nule čekaju nas tek od januara.Kako pokazuje dugoročna prognoza Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u narednih 30 dana smenjivaće se sunce, vetar, kiša i sneg. Jutarnja temperatura će se kretati od minus dva do pet, dok će najviša dnevna biti oko 10 stepeni. Prvi sneg, koji će pasti početkom sledećeg meseca, neće se zadržati u nižim krajevima, a formiranje snežnog pokrivača moguće je samo u planinskim predelima.Meteorolog Branko Bjelić iz RHMZ kaže da vremenska prognoza pokazuje da su pred nama dani uobičajeni za ovo doba godine.- Prema sadašnjim pokazateljima, Srbija će se zabeleti početkom decembra, ali će se retko gde sneg zadržati, pošto će temperature biti u plusu. Prognoza pokazuje da nas tako čekaju tri dana sa snegom i susnežicom, 16 sa jakim vetrom i 11 kišovitih dana. Zahlađenja i "debeli" minusi se za sada ne prognoziraju do kraja godine. Jutarnja merenja će se kretati od minus dva do pet stepeni, dok će se najviša dnevna kretati od petog do desetog podelka. Takvo vreme će se zadržati sve do 20. decembra - kaže Bjelić i dodaje:Slično vreme, samo bez snega, očekuje nas i u sledećih pet dana, kada će preko dana temperature biti 14 stepeni.