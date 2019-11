Novosti online | 19. novembar 2019. 20:00 |

Kada se zna odnos muškaraca i žena u tom arapskom svetu, sve je začudila vest pre nekoliko meseci da je princeza Haja pobegla od svog supruga s njihovo dvoje dece i da je svoje utočište potražila prvo u Nemačkoj, a potom i Londonu. On se pak na ovogodišnjem Royal Ascotu, iako je stigao bez Haje, ali i bilo koje druge od svojih šest žena ili 30-ero dece, koliko ih ima, ponašao kao da ga ništa od toga nije pogodilo. Haja je treća, barem što se službeno zna, princeza Dubaija koja je odlučila da pobegne od šeika Muhameda, ali i jedina kojoj je to i uspelo. Osim nje, u beg su se dale dve šeikove ćerke, ali je za njih san o slobodi ostao nedosanjan.





Zbog svega toga ne treba se čuditi što se pojavljuje i sve više teorija zavere, a svaki korak princeze Haje pomno se posmatraa. Ono što mnoge čudi činjenica je da nigde na svetu ne postoji takav javni nadzor kakav se nalazi u Dubaiju. Primera radi, u Vašingtonu je na ulicama oko 4.000 kamera, dok je Dubai prekriven s njih 35.000. Bilo bi čudno da, kada je dobro poznat odnos muškaraca i žena u tom arapskom svetu, sam vladar nije naredio da se svaki korak njegove supruge i dece pomno prati. Kako je tada moguće da je ona imala privilegije da, kada poželi i bez pitanja, uzme neki od njihovih privatnih aviona?













Sve to doživele su i dve šeikove ćerke koje su pomno planirajući pokušale da pobegnu. Prva je to napravila 2001. princeza Šamsa, koja se bavila jahanjem i studirala u Velikoj Britaniji. Iako je sve isplanirala i ostavila svoj crni Range Rover blizu stajaštale, Muhamed je angažovao svoje ljude u potrazi, helikopteri su nadletali područje, a Šamsa je na kraju pronađena u Kembridžu i prisilno odvedena u Dubai.







Vest je, zahvaljujući Šamsi, koja je angažovala advokate u Londonu, ali i obavestila o svemu britansku policiju nazvavši ih iz Dubaija, dospela u javnost. Iako je pokrenuta i istraga o tome je li ona odvedena protiv svoje volje, na kraju je sve palo u zaborav te je Šamsa ostala u Dubaiju, mada se nigde nije pojavila poslednjih 18 godina, a odavno se nagađa da više nije živa.



Iako sestra nije uspela da pobegne, sve to nije obeshrabrilo princezu Latifu da pokuša isto. Uživala je u luksuzu o kojem neto može tek sanjati - u palti je imala čak svoj privatni velnes deo sa bazenom, sobom za jogu, ali i onima za frizuru i manikir - ali sve to nije ju zanimalo. Latifa je oduvek sanjala o nečem drugom



Latifa se jednog dana našla sa prijateljicom u kafići, otišla u WC, skinula abaju, nanela jaču šminku i stavila naočare za sunce, rešivši se usput mobilnog telefona. Potom su se odvezle do granice s Omanom pa su se susrele s bivšim francuskim špijunom Herveom Jaubertom koji je upravljao jahtom. Trebalo je da ode do Šri Lanke, a potom i u Ameriku. Iako je razmišljala o Velikoj Britaniji, bila je svesna toga da njen otac tamo ima poprilično jake veze, stoga je bila mala verojatnost da će joj neko pomoći.







Plovili su osam dana hraneći se čokoladicama jer su pacovi zaposeli kuhinju i koristeći se lošom internet vezom kako bi zapadnjačkim novinarima dali potrebne informacije da prošire vesti kako bi konačno bili sigurni. Nažalost, satelitska veza kojom su se koristili bila je "provaljena", a pedesetak kilometara od Indije brod su zaplenili indijski vojnici. Iako je zatražila politički azil, nije ga dobila, a uskoro je uz njihov brod bio usidren ratni brod iz Emirata jer su vođe Dubaija javile Indiji kako je kći šeika Muhameda zapravo oteta.



Latifa je odvedena, a ekipa s kojom je pokušala pobjeći završila je u zatvoru. Šeok je okrenuo celu priču protiv francuskog špijuna, kojeg je optužio da je tražio otkup od 100 miliona dolara da oslobodi Latifu.



Iako se Latifa nije poznavala s princezom Hajom , budući da svaka šeikova žena s decom živi u svojoj kući i nema kontakte s drugima, šesta šeikova supruga odlučila je pomoći svojoj poćerki. U to vreme sprijateljila se s prvom predsednicom Irske Meri Robinson. Upravo od nje zatražila je da dođe u Dubai i pomogne joj u rješavanju porodične situacije.



Ni dan danas nije poznato je li ona bila upoznata s time da će se susresti s Latifom i da će je fotografisati, no to se na kraju i dogodilo. Latifa je na ručak došla totalno dezorjentisana, čupava i na sebi je imala farmerke, nešto u čemu se za tako važan događaj ne bi trebalo pojaviti. Nakon svega Meri Robinson rekla je kako princeza Latifa danas žali zbog pokušaja bega, dodavši kako joj je preko potrebna psihološka pomoć. Vrativši se u Irsku, predsednica je prozvana jer se upetljala u privatne stvari kraljevske porodice, a u obranu je priskočila i sama princeza Haja. Iako je odbila dati detalje o svojoj pokćerki, rekla je:



Nekoliko meseci kasnije princeza Haja u okrilju noći pobegla je iz Dubaija. Na veliko iznenađenje mnogih, nije otišla u rodni Jordan, verovatno ne želeći bratu, aktualnom vladaru, da donese nove probleme jer ih Ujedinjeni Arapski Emirati poprilično finansiraju. Umesto toga odabrala je prvo Nemačku, koju smatraju najnezavisnijom zemljom zapadne Europe o arapskom kapitalu. Ali iz još nepoznatih razloga ubrzo je s decom prebegla u London, koji je za nju, iz očitih razloga, puno rizičniji jer šeik Muhamed onde poseduje mnoge nekretnine i poznaje uticajne ljude.



Nije trebalo dugo vremena da javnost poveže konce i da se shvati kako je Haja očigledno nesšto saznala o princezi Latifi s čime se jednostavno više nije mogla nositi. Jedino je pomalo nejasna činjenica je da je iz Dubaija uspela da pobegne sa čak 40 miliona dolara, zbog čega se mnogi pitaju da li su se možda ona i šeik u tajnosti dogovorili oko razvoda. Naime, šeik Muhamed sve više dopušta svojim sinovima da donose odluke, a oni, navodno, nisu bili ni najmanje zadovoljni Hajinim javnim pojavljivanjima i putovanjima po svetu, stoga ostaje otvoreno jesu li ona i šeik zapravo sve dogovorili, ali i iskoristili celu situaciju s Latifom da izgleda kao da je ona pobegla, kako on ne bi još jednom bio osramoćen.



S druge strane, ako je on to i dopustio, zašto ju je onda tužio u Londonu i tražio starateljstvo nad njihovo dvoje dece? Mnogi stručnjaci, posebno iz pravnih krugova, vide odgovor u tome da se šeik odlučio na tužbu u Londonu kako bi jasno dao do znanja da neće dopustiti svojoj ženi da napusti zemlju bez njegove dozvole. Hajin odgovor na sve bila je nova tužba koja je uobičajena za porodično nasilje, ali i zaštitu od braka pod prisilom za njihovo maloletno dete, iako, barem do sada, šeik nije bio poznat kao neko tko tera svoju decu u dogovoreni brak.



Zaključak Dejvida Haiga, britanskog advokata upoznatog s celom situacijom, poprilično je jasan - Dubai je policijska država kojom vlada nekolicina muškaraca koji ne odgovaraju nikome, a što u zapravo znači da je jedina osoba koja može osloboditi princezu Latifu iz zlatnog kaveza - njen otac.

