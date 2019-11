Tanjug | 17. novembar 2019. 10:00 | Komentara: 0

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS) upozorio je da se i danas u košavskom području i na planinama očekuje vetrovito s jakim i olujnim jugoistočnim vetrom, koji će imati udare do 20 metara u sekundi, a na području južnog Banata i preko 24 metara u sekundi.Tokom dana očekuje se promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima, vetrovito i toplo, osim u Timočkoj Krajini gde će biti oblačno i hladnije.Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, u košavskom području i na planinama jak, koji će na jugu Banata povremeno imati olujne udare. Jutarnja temperatura od četiri do 15 stepeni, najviša od 18 do 21.U toku noći ka ponedeljku u zapadnoj polovini zemlje naoblačenje s kišom i pljuskovima. U Beogradu promenljivo oblačno s dužim sunčanim periodima i toplo, uz umeren i jak jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko 12, a najviša dnevna oko 19 stepeni.