Pred nama su nagle promene temperature, danas će biti oko 30 stepeni, a već sutra nam stiže jesen – temperature će pasti za 10 stepeni.





Hladnije vreme će potrajati do naredne nedelje, kad će se temperatura kretati opet oko 30 podeljka. Stručnjaci tvrde da nagle vremenske promene utiču na sve, a da su najugroženiji srčani bolesnici, astmatičari i drugi hronični bolesnici.





- Ovakve velike promene temperature utiču na sve, a najviše na hronične bolesnike i starije osobe. Naši krvni sudovi se skupljaju u želji da zadrže temperaturu, a oboleli od kardiovaskularnih bolesti nemaju tako elastične krvne sudove. Zbog toga velike probleme mogu da imaju osobe s visokim krvnim pritiskom i srčani bolesnici. Ugroženi su i oboleli od astme zbog vlage, ali i ljudi s bolestima pluća i oni koji imaju gastritične tegobe – rekla je prim. dr Biserka Obradović, specijalista Opšte medicine.





U Srbiji će danas biti vedro i sveže, u dolinama i kotlinama hladno i maglovito. Duvaće slab do umeren jugozapadni vetar tokom dana. Minimalna temperatura će biti od osam do 16 stepeni, a maksimalna dnevna od 28 stepeni do 32 stepena.





- Tokom večeri i noći na severu Srbije sledi naoblačenje i zahlađenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i uz pojačan severoistočni vetar. Zahlađenje nam stiže u sredu. Očekuje nas nagli prelaz u jesen, temperatura će pasti, temperatura će pasti za gotovo 10 stepeni i očekuje se kiša, a na jugu i istoku zemlje i pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna temperatura neće prelaziti 20 stepeni – kaže meteorolog Đorđe Đurić.