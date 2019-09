Jelena ĆOSIN | 17. septembar 2019. 13:02 |

SVAKOG jutra, sa štapom u rukama, baka Slavica i njena unuka Nađa prepešače do škole u Nišu pet kilometara, idući prečicom kroz njive, prelazeći preko auto-puta, pa kroz grad. I isto toliko u povratku, istim putem. Iako bolesna, i gotovo da se jedva kreće, ne razmišlja, kaže, o mukama, već gleda da dete izvede na pravi put, kada već to njeni roditelji nisu želeli.

Šestogodišnja Nađa Bilbija, u teškim i nehumanim uslovima,odrasta uz baku i deku, nakon što su je roditelji napustili - majka kada je imala samo pet meseci, a otac pre nešto više od godinu dana. U kući bez kupatila i tople vode, punoj vlage i buđi... Polazak u predškolsko, 1. septembra, za devojčicu je značio početak potpuno novog života, jer je tada prvi put stekla drugare, probala čokoladno mleko, kroasan sa kremom, ali i prvi put čula za igraonicu.

Sve to i još mnogo toga što detinjstvo današnjice podrazumeva, baka Slavica (69) i deka Svetomir Mladenović (78), inače srčani bolesnik i astmatičar, Nađi nisu mogli da priušte sa svojim skromnim primanjima i od socijalne pomoći. Ipak, dugovanja prema državi nemaju i redovno plaćaju sve račune. Baka se muči kako zna i ume da devojčica uvek ima toplu garderobu, a sada i knjige i sve ostalo što joj je za školu neophodno.

- Nije mi teško, ne razmišljam o svojoj bolesti, iako me noga nekad mnogo boli, ali zato uvek krenemo malo ranije ka školi. Moja Nađa nije gladna, ali odrasla je jedući mast i hleb. To ručka i to najviše voli. Odeću joj kupim na buvljaku za 50 dinara po komadu, osnovno, koliko mogu. Prvog dana je do škole išla u gumenim čizmama, jer je bilo kišno, ali kada smo došli do dvorišta obula je čiste patike i u školu ušla kao i sva druga deca, uredna i čista. Ja toliko mogu da pružim, a da pomogne, nema ko. Sin je napustio dete prošle godine, razboleo se i odselio u Kraljevo, tamo sada živi sa drugom ženom. Majka je se odrekla sudski, malo po rođenju. Nikad niko nije hteo ni da sasluša naše muke - priča za "Novosti" baka Slavica, dok marljivo priprema unukicu za školu.

Borac za primer, baka Slavica ne dozvoljava da dete oseti da joj bilo šta fali.

- Iako do škole pešačimo i po 50 minuta, ja joj usput pričam bajke, pa nam vreme brzo prođe. I kod kuće se igramo, legnemo na pod pa se valjamo, pa posle deka i ja jedva pomognemo jedno drugom da ustanemo. Bolesni smo i stari, ali za unuku dajemo crpimo neku snagu koju nismo ni znali da imamo. Ipak, sada među drugom decom Nađa vidi da joj je štošta bilo uskraćeno i da oni žive drugačije od nje i duša me zbog toga boli - kaže nam Slavica i dodaje da je škola "Miroslav Antić" prva institucija koja se zauzela za život ovog deteta i njihove porodice.

Nađa se već drugog dana od polaska u predškolsko razbolela, ima astmu, koristi pumpicu i lekove, jer je kuća puna vlage.

- Najgore je zimi, jer ne uspevamo da zagrejemo kuću na kojoj umesto prozora imamo najlone. Kada sam vaspitačici ispričala naš slučaj, ona je zaplakala i obećala da će pomoći makar da Nađa dobije knjige i prevoz do škole - kaže baka Slavica.

A mala Nađa nema baš nikakvih želja. Drugare je, kaže, stekla, a sada ima i "kraljicu sa neba", vaspitačicu koju voli gotovo isto kao i baku. Sve što bi želela je samo da škola traje malo duže.

- Imam puno drugara i uskoro će mi proslaviti rođendan u igraonici. Pisaćemo pozivnice i doneće mi veliku tortu, tako da imam sve - kaže razdragana devojčica.



Baka i Nađa na putu do škole





VASPITAČICA OTVORILA RAČUN ZA POMOĆ

- BILO mi je čudno kada je prvog dana došla u gumenim čizmicama, ali nisam ni slutila u kakvim uslovima dete živi. Odmah sam obavestila Savet roditelje i direktora da bismo nekako pomogli devojčici. Nađa je marljiva i pametna, ima dobro pamćenje, maštovita je i kreativna, svima nam se srce kida zbog nje - priča njena vaspitačica Milica Marinković (na slici sa Nađom).

Ona kaže da je odmah otvorila žiro-račun za pomoć Nađi, na ime devojčicine bake Slavice Mladenović - 250 - 3200013151500 - 64 i da su roditelji počeli da uplaćuju novac kako bi im pomogli. Za početak su im odneli hranu i mnogo toga što ovom domu nedostaje za iole normalan život.

BRIGA O UGROŽENOJ DECI

DIREKTOR škole "Miroslav Antić" u Nišu Miloš Stanković kaže da je Nađina priča ganula sve zaposlene i da nije bilo dileme da će se svi odmah zauzeti da pomognu koliko mogu.

- To je princip naše škole, kada postoji dete sa nekim posebnim potrebama, socijalno ugroženo ili ima neki drugi problem, trudimo se svi zajedno da izađemo u susret i učinimo sve što možemo. Tada se uključuju svi nastavnici i profesori da zajedno pomognemo. Uspeli smo zasad da obezbedimo taksi da ih vozi tokom zime do škole i nazad, ali to je samo početak, videćemo šta još možemo da učinimo za njih - priča Stanković.