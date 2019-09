K. Malešević | 14. septembar 2019. 18:03 |

OSVOJIO sam London, spreman sam da osvojim i Rusiju, dođem do Moskve i učestvujem na paradi na Crvenom trgu. Napravio sam plan, spremio sam logistiku i imam ideju za vizuelni identitet i pano koji bih nosio na leđima - Putin i ja u istim pozama u džudu. Biće mi potrebno oko 60 dana da osvojim i ovu najjaču silu na svetu. Još kada bi neko mogao da mi potvrdi da će mi Vladimir Putin pružiti ruku na Crvenom trgu!

Ovako priča užički Supermen, srpski Roki i svetski rekorder, koji je oborio Ginisov rekord 2012. godine tokom trajanja Olimpijskih idara u Londonu. Milovan Milutinović (71), penzioner iz Užica, imao je 64 godine kada je prepešačio 2.450 kilometara od Užica do Londona, a potom na stadionu "Linfors Kristi" dobio potvrdu o obaranju čak dva Ginisova rekorda - pretrčao je 100 metara za 25,19 sekundi noseći na leđima teret od 50 kilograma, a potom pred istom komisijom sa 205 kilograma na leđima uspeo da pređe isto rastojanje za jedan minut i 34 sekunde! Rođen je istog datuma kao Silvester Stalone, ali Roki u njemu živi i decenijama nakon kreiranja ovog supersnažnog filmskog lika.

- Sve u životu ima svoje zašto i sve je sudbina, pa i moj datum rođenja - kratko će Milovan Milutinović, sportista u punoj snazi i formi, uprkos godinama koje jedine otkrivaju da je reč o penzioneru.

Milovanova misija je da svetu pokaže da zdrav život, redovne sportske aktivnosti i upornost ne znaju za godine, te da veterani mogu postići mnogo samo ukoliko su posvećeni svom cilju. Njegov život ispunjen je sportom, entuzijazmom i ciljevima, koje ispunjava jedan po jedan. Sledeći je pohod na Rusiju i želja da na Crvenom trgu pokaže svoje mogućnosti u osvajanju deonica sa teretom na leđima. Plan je da se peške uputi ka ovoj zemlji uz prethodno obećanje, koje će zatražiti iz ruske ambasade - potvrda da će mu Vladimir Putin pružiti ruku kada dođe na Crveni trg.

- Znam da sam fizički spreman jer redovno treniram, zdravo se hranim i spavam najmanje osam sati dnevno. Vodim računa o svakom apsektu zdravog života, imam šest laganih obroka, nikada u životu nisam popio kafu, nikada probao cigarete i za ceo život popio sam samo pola čaše piva. Prema dosadašnjem iskustvu, za taj poduhvat će mi biti potrebno oko 60 dana, on će me koštati najmanje 15 kilograma gubitka na kilaži, ali će mi doneti ostvarenje životnog sna - u jednom dahu nam priča užički Supermen.

Milovan Milutinović u rodnom gradu poznat je kao vlasnik prve teretane u gradu za koju je ručno pravio sve sprave, po ugledu na svetske teretane. Iza sebe ima više od 50 godina redovne fizičke aktivnosti, brojne uspehe i oko 10.000 članova, koji su u njegovoj teretani započeli svoje prve sportske korake. Prve treninge u njegovoj teretani, kako tvrdi, odradili su i Nemanja Vidić i Zoran Njeguš, ali i većina sportista koji potiču iz ovog grada na Đetinji. Iza sebe ima i vicešampionsku medalju Jugoslavije u bodi-bildingu, a nosilac je i crnog pojasa u karateu, kojim je zarazio hiljade mladih.





- Ponosan sam na svoje, ali i na uspehe svojih omladinaca, dece koju sam trenirao i bio spreman da im pomognem da ostvare svoje sportske sne - sa sjajem u očima će Milovan, koji je svojevremeno prodao i kravu kako bi decu odveo na takmičenju u karateu u inostranstvo. - Dao sam vetar u leđa mnogima, neki od njih su postali profesionalni sportisti, a neki su nastavili da se rekretaivno bave sportom. Ipak, posebno sam ponosan na jednog sportistu u usponu, moju najmalađu unuku koja trenira karate i povukla je dedine gene.

San ovog Užičanina je da okupi sportiste iz celog sveta koji su zagazili u osmu deceniju života, na planini Tari. Kako je zamislio, organizovao bi seminar koji bi se održavao svake godine i gde bi se razmenjivala iskustva i primeri dobre prakse.





REDOVAN STUDENT POD STARE DANE

PENZIONERSKE dane, osim vežbanjem i treniranjem, Milovan Milutinović provodi radeći kao taksista u Užicu. Osim ove aktivnosti, Milovan ima još jednu obavezu - redovno pohađa fakultet i polaže ispite. Pre dve godine redovno je upisao Fakultet za fizičke aktivnosti i sport Univerziteta u Novom Sadu. Do sada je odslušao sve predmete i "očistio" drugu godinu još u junu.

- Prvu godinu su me oslobodili školarine, drugu sam platio i iskreno da vam kažem nisu mali iznosi, ali ne odustajem. Redovno sam dolazio na nastavu svakog petka po dogovoru sa profesorima i izlazio na ispite u rokovima. Kolege me obožavaju. Sada upisujem treću godinu, možda me oslobode školarine, ko zna - kroz osmeh će Milovan.