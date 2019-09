Novosti Online | 06. septembar 2019. 20:11 | Komentara: 0

Prema prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u subotu se očekuje promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama, najpre na zapadu i jugozapadu, a od sredine dana i u ostalim krajevima zemlje. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni.Najniža temperatura od 12 do 18 stepeni. Najviša dnevna od 25 do 30 stepeni.U nedelju promenljivo oblačno ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Vetar slab i umeren jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 24 do 28 stepeni.

Kako prognoziraju meteorolozi, u ponedeljak se očekuje promenljivo oblačno mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Vetar slab i umeren, jugoistočni. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 23 do 29 stepeni.



U utorak malo i umereno oblačno sa slabim i umerenim severnim i severozapadnim vetrom. Najniža temperatura od 14 do 18, najviša dnevna od 22 do 27 stepeni.



Prema prognozi vremena od 11. do 15. septembra biće promenljivo oblačno sa dužim sunčanim intervalima i umereno toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuska.