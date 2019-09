B. Ca. | 07. septembar 2019. 08:02 | Komentara: 0

METEOROLOZI za danas najavljuju promenljivo oblačno vreme, mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Duvaće slab i umeren jugoistočni vetar, a temperature će biti od najnižih 12 do 18, do najviše dnevne od 25 do 30 stepeni.

I drugi dan vikenda proći će uz promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Vetar će biti slab i umeren jugoistočni. Posle jutarnje temperature od 14 do 17 stepeni, najviša dnevna dostići će 28. podeok u živinom termometru.

Sledeće sedmice nastavlja se promenljivo oblačno vreme mestimično sa kišom i kratkotrajnim pljuskovima sa grmljavinama. Najniža temperatura biće 14, a najviša 29 stepeni.

U utorak oblačno sa slabim i umerenim severnim i severozapadnim vetrom i temperaturama od 14 do 27 stepeni. I u narednih pet dana prognozirano je promenljivo oblačno vreme sa dužim sunčanim intervalima, umereno toplo, uz ređu pojavu kratkotrajne kiše ili pljuskova.