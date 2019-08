M. SEKULOVIĆ | 20. avgust 2019. 13:02 |

Nadamo se da se Albanci ovuda neće širiti. Do toga neće doći ali, branićemo svoje. Neka niko ne sumnja u to. Vidite, mi smo ovde opstali i u težim vremenima. Pogledajte ove kuće. Njih dvojica gore imaju po četiri sina. Pero dva, Dragan takođe, mada, ima i neženjenih... Ovuda se tuđin neće šepuriti. To neka znaju svi koji su potpisivali sporazume sa Albancima u naše ime... - veli Miško, uznemiren kao i mnogi u Vasojevićima, dolaskom albanske policije na zemlju na koju su uvek želeli da dođu, ali su uvek bili vraćeni tamo odakle su krenuli...

Ovako, za "Novosti", na licu mesta, u selu Đulići, u crnogorskoj opštini Andrijevica, govori većina žitelja. Vidno su uznemireni "posetama" policijaca iz susedne Albanije, njima nenajavljenim.

Posebno žustro reaguju stočari.

- Na katunu Asanac, iznad Đulića, primetili smo policijsku patrolu iz Albanije. Doduše, policajci su bili nenaoružani, ali simptomatično je da se baš sada pojavljuju na našoj teritoriji. Obaveštavamo nadležne da ćemo se samoorganizovati i da više nećemo dozvoliti nikakvu kontrolu naše teritorije, pa makar se sa bilo kim Albanci dogovarali - upozoravaju žitelji Đulića, koji su u ponedeljak posetili dopisništvo "Novosti" u Beranama.

U Đulićima, pred seoskom prodavnicom, meštanina Sava Milovića i prodavačicu Persu Lekić prekidamo u razgovoru o "poseti" policajaca iz Albanije.

- Čujem da dolaze, nisam ih video - kaže Savo, dok nas kao domaćin nudi "šljivom". - Krenuli ste na put, valja se - kaže i sipa u čašice, nudi sokove...

U razgovor se ubacuje Persa:

- Pričaju da je njihov dolazak potpisao Paunović iz Podgorice. Ne znamo šta rade oni gore na planini, ali nije dobro. Može se muka napraviti.

- Šta bi bilo da im se suprotstavimo mi meštani i ljudi na katunu?! Ljudi sa katuna su nas obavestili. Albanci su došli i poboli "pikete" - kaže nam Savo.

Onako nevoljno, da malo raskravi atmosferu, veli, više za sebe:

- Možda su ljuti na nas, odvedosmo im dosta devojaka koje sada žive ovde...

Nastavljamo put i stajemo pored mosta na reci Kuckaji.

- Ovo je tužno. Žalosno. Strah me je da to nisu igre naših sa kosovskom i albanskom stranom. Sporazum o tome nije video niko od građana. Možda misle da kompenzuju sa Albanijom i Kosovom teritoriju. Đavoli im ga znali - kaže Andrijevičan Milorad Lakićević.

Meštani Savo Milović i Persa Lekić

Meštanin Miško Dragović, zdravstveni radnik u Andrijevici, pridružuje nam se s rođakom Milinkom.

- Ko je prodao ovaj narod i ovu državu i doveo nas u položaj da mirno gledamo kako Albanci kontrolišu ovaj slobodarski kraj?

Milinko ga teši:

- Bili su s našom patrolom. Prošli džipom ovuda.

- Jesu, drugi put. Prvog puta su bili sami. Videli su ih stočari - ispravlja ga Miško, dok pričamo pred uništenom karaulom nekadašnje JNA u Đulićima, na kojoj je nekada bilo tridesetak vojnika desetak kilometara od granične međe.

- Posle, kada se saznalo za dolazak Albanaca, pridružili su im našu patrolu. Ovo je beznađe. Naši su krvarili za svaku stopu ove zemlje. Sada Albanci mogu da rade šta hoće, po ovim visovima i livadama koje smo zalivali krvlju da bismo odbranili ime svoje, veru, obraz. Prodali su nas... Ostavili nas bez posla, bez vojske, uništili nam reke, a sada... - odmahuje Miško rukom i priča da na Asanac meštani Đulića i dalje izdižu svoje katune.

- Gore su Žika, Duško i Babovići. Neki "stanovi" su malo dalje... - priča čovek, dok gleda niz put koji vodi tamo, daleko, ali ka Albaniji.

Milorad Lakićević kod mosta na Kuckaji

POLICIJA: UŠLI PO DOGOVORU

"SLUŽBENICI granične policije Albanije su prethodnih dana boravili na teritorijama opština Andrijevica i Berane u pograničnom delu prema Albaniji, u skladu sa sporazumom dveju država, a u vezi sa sagledavanjem stanja graničnih piramida i oznaka od strane albanske policije i službenika uprava za nekretnine dveju država. Napominjemo da postoji uredna evidencija na Graničnom prelazu Grnčar o ulasku i izlasku pomenutih službenika i vozila, kao i o vremenskom periodu njihovog zadržavanja u pograničnom delu naše države."

Ovo je u ponedeljak saopštila Uprava policije Crne Gore, posle teksta o nezvanim gostima, objavljenom na portalu "Novosti".

Kako nam je kazao izvor iz policije, dolazak albanske patrole nije bio najavljen niti meštanima, niti policiji u Andrijevici.





REŽIM POMAŽE "VELIKOJ ALBANIJI"

POVODOM provokacija Albanaca u manastiru Beška na Skadarskom jezeru protojerej Jovan Plamenac kaže da je incident potpuno logičan, budući da je "crnogorski režim južnu srpsku pokrajinu priznao kao nezavisnu".

- I ranije je bilo manifestacija albanskog nacionalizma u Crnoj Gori, ali ovo sada je - program. Na mapi Balkana iscrtava se nova država - "velika Albanija". Tvorci "velike Albanije" nisu Albanci, oni su samo izvođači radova, a crnogorski režim im u tom poslu zdušno pomaže - kazao je Plamenac.

CRNA GORA SE POMIRILA SA GUBITKOM DELA TERITORIJE?!

BIVŠI premijer nepostojeće države Kosovo Ramuš Haradinaj tvrdi da su u procesu razgraničenja koji je okončan pre nekoliko godina "ispravljeni sektori u pravcu Kule i Čakora, prema Crnoj Gori".

- Uspeli smo da ispravimo sektore u pravcu Kule i Čakora i sa premijerom Crne Gore dogovorili smo se da međudržavne komisije treba da počnu da rade u optimalnom vremenskom roku - napisao je Haradinaj na "Fejsbuku", govoreći o međi od 79 kilometara, koja je bila utvrđena Ustavom SFRJ iz 1974. godine.

Sudeći po svemu, tvrdnje Haradinaja o prekrajanju već potpisane demarkacije granica između Crne Gore i tzv. Kosova, na području Kule i Čakora, izgleda da počinju da se obistinjuju. Naime, u ponedeljak zvanična Crna Gora nije reagovala na ovo njegovo pisanije, baš kao ni opoziciona scena. Ćutali su i u Odeljenju za integrisano upravljanje granicom MUP Crne Gore, nisu odgovarali na telefonske pozive, ali ni na pitanja "Novosti" o tom slučaju poslata elektronskom poštom.

