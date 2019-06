S. BABOVIĆ | 20. jun 2019. 18:02 |

NEMAČKA foto-reporterka Gabrijela Senft (70) verovatno je među najzaslužnijima što se u njenoj zemlji čulo za NATO zločin u Varvarinu 30. maja,1999. godine, kada je u dva reketiranja mosta na Velikoj Moravi poginulo 10, a ranjeno 30 civila. Fotografije sa svedočenjima preživelih i članova porodica nastradalih objavljuje od 2001. godine, a knjiga "Target" sa objedinjenim potresnim pričama izdate 2015. godine, prevedena je ove godine na srpski jezik.

"Meta", kako je objasnila autorka već na koricama, predstavlja zbirku dokumenata o ratnom zločinu NATO i njegovim posledicama.

- U Srbiji sam prvi put boravila 1999, u okviru nemačke mirovne misije "Majke protiv rata". Sa masakrom u Varvarinu sam se bliže upoznala pre 18 godina, kada sam boravila ovde. Do tada iz medija nisam ništa mogla da saznam o tragediji - predočava za "Novosti" Gabrijela Senft. - Prva porodica pogođena nesrećom koju sam upoznala bila je porodica Milenković. Vesna i Zoran su tada izgubili ćerku Sanju, gimnazijalku od 16 godina. Brzo sam se uključila u tim koji je pomagao oštećenima da pred nemačkim sudovima ostvare svoja prava.

Gabrijela uverava da ima mnogo ljudi u Nemačkoj koji su bili duboko ganuti nakon saznanja o zločinu na varvarinskom mostu. I pravni zastupnici kasnije izgubljene sudske bitke koja je trajala od 2001. godine, svedoči sagovornica "Novosti", nisu mogli da shvate zašto je stari most bio vojni cilj i zašto je gađan u vreme kada je oko njega bilo više od 1.000 ljudi.

- Avioni su se vratili i gađali most još jednom... - govori Gabrijela Senft. - Teško je da se odgovori na pitanje koliko se uspelo u tome da se istina čuje. Kada se vodio sudski postupak, bila sam u različitim gradovima, govorila, predstavljala svedočanstva. Primetila sam da su to pre svega primili ljudi koji su stariji, koji su doživeli rat. Priča je doprla do njih. Mnogi su bili solidarni. U knjizi "Meta" govorim i o pomoći Nemaca, davali su novac, pomagali da se podigne tužba. U Srbiji to možda ne znaju.

Susret sa porodicama žrtava i ranjenima u Varvarinu je i na 20. godišnjicu stradanja bio dirljiv, sa pomešanim osećanjima tuge i radosti.





- Od prvog trenutka sam znala koliko su mi poklonili poverenje i srce. Ja se trudim da im uzvratim na svaki mogući način. Zajedno smo u bolu već vrlo dugo. Ostala sam sa mnogima u kontaktu, pišu mi mejlom, kontaktiramo preko "Fejsbuka", ponekad se jave i telefonom. Moji roditelji su kada je sve počelo, te 1999. bili ponosni na moj rad. Imam dva sina i dva unuka, svi su uz mene.

Gabrijela je u stalnom kontaktu sa porodicama žrtava





Izložba Gabrijelinih fotografija iz Varvarina videli su u Austriji i u Češkoj, a više od 70 izložbi bilo je organizovano samo u Nemačkoj. Da te dramatične slike nisu samo tek svedeni foto-zapisi bez duše i poruke, svedoči njena filozofija novinske fotografije, zapisana u knjizi "Meta", u izdanju RTS-a.

Gabrijela na čelu kolone rodbine poginulih ispred spomenika u Varvarinu



- Kao novinarku, ljuti me to što današnji mediji od foto-reportera zahtevaju samo tehničko umeće, a ne samostalno razmišljanje - zapisala je Gabrijela Senft.







I DANAS NA ZADATKU

GABRIJELA Senft je rođena i odrasla u Donjoj Lužici. Diplomirala je novinarstvo na Univerzitetu "Karl Marks" u Lajpcigu, a karijeru je započela u "ADN-Centralbild", novinskoj agenciji Nemačke Demokratske Republike u Berlinu. Od 1990. godine radila je kao foto-reporter u dnevnom list "Junge velt", a tri godine kasnije postaje samostalni novinar, koji piše i fotografiše za društveno angažovane pokrete, novine i izdavačke kuće. I na njenoj fejsbuk-stranici mogu se videti i njene lične fotografije iz mladosti, koje svedoče o njenom radu, ali i one iz poslednjih godina, budući da još uvek neumorno radi.

freska "Varvarinski mučenici" u lokalnoj crkvi





OBJAVILA NA STOTINE SVEDOČANSTAVA