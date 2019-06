Tanjug | 13. jun 2019. 22:15 | Komentara: 0

U Srbiji se do kraja nedelje očekuje veoma toplo i sparno vreme sa temperaturom i do 36 stepeni, a na snazi će biti narandžasti meteoalarm, kažu u Republičkom hidrometeorološkom zavodu (RHMZ).Meteorolog Slobodan Sovilj rekao je Tanjugu da će se narednih dana najviše dnevne temperature kretati do 33 do 36 stepeni.Posle podne i uveče, uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom očekuju se ponegde na istoku i jugoistoku Srbije.Od iduće nedelje očekuje se "osveženje" odnosno osetni pad temperature, a najviša dnevna biće oko oko 29 ili 30 podeoka.Zbog velike vlage, uprkos padu tepetarure biće sparno vreme povremeno sa loklanim pljuskovima i grmljavinom, a ponegde se može očekivati pojava grada.Padavine neće biti tako obilne kao početkom meseca, ali se može očekivati da za kratko vreme padne 10 do 20 litara kiše po kvadratnom metru, rekao je Sovilj.Takvo vreme potrajaće sve do 23. juna, a onda se može očekivati pad temperature za još koji stepen, kaže Sovilj.RHMZ će u skladu sa vremenskim prilikama izdavati upozorenja i najave u cilju informisanja građana.Republički hidrometeorološki zavod upozorio je danas na visok nivo UV zračenja u celoj Srbiji u naredna tri dana, a posebno u Sjenici, na Kopaoniku i na Zlatiboru.Naredna tri dana mnogi gradovi i mesta u Srbiji označeni su crvenom bojom.Indeks UV zračenja danas je najviši u Sjenici i iznosi 10 dok je, između ostalog, na Zlatiboru, Kopaoniku, u Beogradu, Novom Sadu, na Paliću, Nišu, Leskovcu - 9.