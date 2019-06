Novosti online | 13. jun 2019. 23:33 | Komentara: 0

Dva meseca pre nego što je misija „Apolo 11“ sletela na Mesec, Nasa je lansirala probnu kapsulu, koja se izgubila u svemiru. Naučnici-amateri sada su možda pronašli izgubljenu kapsulu.Misija „Apolo 10“ trebalo je da bude probna, u kojoj bi sve procedure, izuzev samog sletanja na Mesec, bile urađene i testirane. Dva lika iz popularnog crtanog filma i stripa su odabrana da budu maskote, pa je tako komandni modul nazvan Čarli Braun, a lunarni modul Snupi.„Čarli“ se vratio kući, ali je „Snupi“ imao druge planove. Lunarni modul je skliznuo u orbitu oko Sunca i tako postao jedina američka svemirska letelica koja više nikada nije viđena.Poput igle u kosmičkom plastu sena, šansa da „Snupija“ pronađu kretale su se okvirno 235 prema jedan. Pedeset godina kasnije i to na godišnjicu misije „Apolo 11“, astronomi su „98 odsto ubeđeni“ da su, ipak, uspeli.Astronom-amater Nik Havs, saradnik Kraljevskog astronomskog društva, započeo je potragu 2011. godine.Do tada, 40 godina nakon misije, na „Snupijevu“ kretnju uticali su Sunčeva, Zemljina i Mesečeva gravitacija, a to je značilo da su astronomi morali da pretražuju terabajte teleskopskih snimaka i podataka.Čak i sada, posle višegodišnjih napora, Havs i njegove kolege ne mogu sa sigurnošću da kažu da je objekat koji su pronašli zaista „Snupi“.„Sve dok ne priđemo mnogo blizu i uspemo da dobijemo detaljan radarski profil, ne možemo da budemo sigurno. Moraćemo da sačekamo da prođe blizu, ali bi tada mogli da napravimo detaljnu fotografiju. Bilo bi to veliko dostignuće za nauku“, rekao je britanski astronom, prenosi Skaj njuz.Sledeći datum kada će kapsula proći blizu Zemlje je za nekih 18 godina, a tada bi mogla da se, prema njegovim rečima, organizuje i misija vraćanja „Snupija“ kući.(RTS)