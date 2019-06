NovostiOnline | 09. jun 2019. 12:02 | Komentara: 0

U junu će temperatura biti za svega jedan stepen viša u odnosu na prosek. Srednja temperatura kretaće se u intervalu od 18 do 21 stepen, dok će srednja maksimalna biti do 25 stepeni

Nakon promenljivog juna, očekuje nas topao jul sa maksimalnom srednjom temperaturom do 31 stepen. Tokom jula se ne očekuju veći padavinski talasi.





LETNjE temperature za predstojeće godišnje doba, kako u našoj zemlji, a tako i u regionu, biće nešto malo iznad proseka. Na hrvatskom primorju očekuju se temperature iznad proseka, dok u Grčkoj one neće prelaziti granicu redovnih temperatura za ovo doba godine. U Srbiji će letnja temperatura biti za svega stepen do dva iznad proseka, ali je važno da nas očekuje tek manji period dana sa padavinama.Kada je reč o našoj zemlji, u junu će temperatura biti za svega jedan stepen viša u odnosu na prosek. Srednja temperatura kretaće se u intervalu od 18 do 21 stepen, dok će srednja maksimalna biti do 25 stepeni.Padavine će tokom prvog letnjeg meseca biti iznad proseka.Za svega stepen nas očekuje toplije vreme u avgustu, ali srednja temperatura kretaće se od 22 do 24 stepena. Očekuje se da će se broj tropskih dana kretati u intervalu od 10 do 17 dana. Tokom poslednjeg letnjeg meseca, broj dana sa padavinama biće između šest i 10 dana.