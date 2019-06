Beta | 07. jun 2019. 19:28 | Komentara: 0

NjUJORK - Američka agencija Nasa saopštila je danas da će od iduće godine uz plaćanje odobravati svemirskim turistima i firmama da koriste Međunarodnu svemirsku stanicu za kraće boravke."Nasa otvara Međunarodnu svemirsku stanicu za komercijalna putovanja", rekao je u Njujorku Džef Devit, finansijski direktor američke svemirske agencije.Nasa će dozvoliti do dve kratke privatne misije godišnje, rekao je drugi zvaničnik Robin Gejtens. To će biti boravci do 30 dana, navela je Nasa a potencijalno do dvanaestak privatnih astronauta bi moglo da boravi na MŠ-u godišnje.Privatne astronaute će isključivo prevoziti dve kompanije koje za sada razvijaju letelice za Nasu, Spejseks sa kapsulom Kru Dragon i Boing koji gradi kapsulu Starlajner. Te kompanije će birati klijente i naplaćivaće put što će biti najskuplji deo avanture, otprilike 58 miliona dolara povratni put, koliko su prosečno naplaćivali Nasi za prevoz njihovih astronauta.Međtim turisti će dodatno platiti Nasi boravak u orbiti, za hranu, vodu i ceo sistem podrške na Stanici, što će koštati oko 35.000 dolara na noć po astronautu, rekao je Džef DeVit.Međunarodna svemirska stanica ne pripada Nasi, ona je sagrađena sa Rusijom od 1988. i druge zemlje učestvuju i šalju astronaute, međutim SAD kontrolišu većinu njenih modula. Ovo neće biti prvi svemirski turisti, američki biznismen Denis Tito bio je prvi, 2001. godine, on je tada platio Rusiji oko 20 miliona dolara za taj put.