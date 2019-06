G. Ćirović | 05. jun 2019. 08:02 | Komentara: 0

U svih 68 kraljevačkih mesnih zajednica ukupno je poplavljeno 500 stambenih, pomoćnih i drugih objekata, teško je oštećeno ili uništeno 16 mostova, dvadesetak lokanih putnih pravaca je u potpunom prekidu, a iz poplavljenih domova spasilačke ekipe evakuisale su 125 ljudi.

Bujična Sirčansko-trgoviška reka je potpuno srušila most na lokalnom putu prema Sirčanskoj banji, pa je oko stotinu domaćinstava iz tog dela sela bukvalno odsečeno od sveta.

- To nam je bio jedini put kojim se moglo stići do centra sela. Napravili smo improvizovani most za pešake, ali to je samo privremeno rešenje. Problem je što se bujica i dalje ide prema kućama. Strahujemo da ih potpuno ne odnese - pričaju meštani.

U ovom delu Sirče, posle zemljotresa 2010, mnoge kuće su tek nedavno potpuno obnovljene, a sada je meštane snašla nova nevolja.

- Jedva sam uspeo da obnovim kuću, bez pomoći države ili bilo koga drugog, a evo, sada se plašim da će bujica da napravi ogromnu štetu ili da je potpuno proguta. Muka muku stiže, udara na sirotinju. A lokalna vlast i dalje inertno deluje. Čekamo već 36 sati da ovde uputi građevinsku mehanizaciju kako bi se prokopali kanali kako bi bujica otekla - kaže Dejan Marić.

- Nedavno sam renovirao kuću, a sada mi je bujica sve uništila. Ovako nešto se u Sirči nije dogodilo od 1970. godine. Prava kataklizma - dodaje Srećko Mijailović.

Groblje u Adranima

U prigradskom naselju Grdica, s druge strane, više od 100 kuća je potpuno pod vodom. Kao i 2014. godine, ponovo se izlio bujični potok Čađavac, praveći ogromnu štetu na objektima, baštama, voćnjacima i plastenicima.

U ovom naselju zatičemo i pripadnike tima za spasavanje na vodi iz Zaječara koji su došli da pomognu kraljevačkim kolegama. Uspešno su čamcima evakuisali dve starije bake iz poplavljenih domova.

- Bolje je da budu kod rođaka, jer niko ne zna ni kako će, a ni kada će sve ovo da se okonča - poručuju njihove komšije.

U obližnjim Adranima, nema struje, meštani se pijaćom vodom snabdevaju iz cisterni, a poplavljeno je i lokalno groblje.

- Mnogo je kiše palo, ali to nije glavni uzrok što nas je bujica opustošila. Zbog nemarnosti pojedinaca zapušeni su odvodni kanali, pa voda nije imala kuda da ode - pojašnjava Milomir Levajac. - Bašta mi je potpuno uništena, većinu stoke sam uspeo da spasem i premestim na drugu lokaciju, ali su se dve svinje udavile.

Veličkovići na spratu



Milenko Veličković iz Adrana sa suprugom i troje dece spas od poplave potražio je na spratu porodične kuće. Iako u kući nemaju ni vodu ni struju, ne žele da budu evakuisani jer, kako kažu, nemaju gde da odu.

- Nikog od bliskih rođaka nemamo. Deca su mala i nemamo gde da odemo - kaže Milenko. - Hitno nam je potrebna pumpa. Skinem se do pojasa i onda idem po hranu i vodu za decu. Hteli su da nas evakuišu do glavnog puta. Ali gde ćemo onda? Zato smo odlučili da ostanemo u kući.

IBAR I MORAVA

VODOSTAJ Zapadne Morave je znatno porastao, i ova reka je poplavila više desetina hektara oranica izlivajući se i na lokalne puteve Adrani - Popovići i Oplanići - Grdica. Uz manje izlivanje Ibar je u svom koritu i ne ugrožava bunare Vodovoda u Žičkom i Konarevskom polju.

NIKOLA MARKOVIĆ SPASAO UJAKU KRAVE: BILO JE ŽESTOKO

Nikola Marković (35) iz Kraljeva postao je junak društvenih mreža. Slika kako kroz potopljeno dvorište spasava kravu obišla je Srbiju. Nikola je, na poziv majke, izašao s posla da pomogne ujaku Zoranu Milutinoviću u zaseoku Šeovac:

- Bilo je žestoko, ali smo uspeli da dve krave, dva teleta i četiri svinje izvučemo iz poplavljenog imanja. Moj ujak se bavi poljoprivredom i kako je voda velikom brzinom nadolazila otišao sam da mu pomognem. Zajedno smo uspeli da sprečimo najgore. Nisam se uplašio bujice, razmišao sam samo o tome da stoku prebacimo na bezbedno. Voda je na ujakovom imanju dostigla visinu od čak jednog metra i pričinila ogromnu štetu na stambenom i pomoćnim objektima. Ovo ni najstariji meštani Šeovca i Adrana ne pamte.