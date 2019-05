Tanjug | 31. maj 2019. 14:27 | Komentara: 0

RHMZ UPOZORAVA: Narandžasti meteoalarm u Sremu, Banatu i Bačku, u Beogradu nevreme (VIDEO)

Republički hidrometeorološki zavod Srbije (RHZS) upozorio je danas da se noćas i sutra pre podne očekuju obilne padavine na severu i zapadu zemlje sa oko 30 litara vode po kvadratnom metru, a lokalno i više.Zavod navodi da se sutra očekuje umereno do potpuno oblačno mestimično s kišom i pljuskovima, a posle podne promenljivo sa sunčanim intervalima.Vetar slab, ujutru u Vojvodini umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura od 10 do 14 stepeni, najviša dnevna od 19 do 23.U Beogradu pre podne oblačno s kišom i pljuskovima, posle podne promenljivo oblačno, u pojedinim delovima grada uz mogućnost kratkotrajne kiše.Vetar slab do umeren, severni i severozapadni. Jutarnja temperatura oko 13, najviša dnevna oko 19 stepeni.Narednih dana zadržava se nestabilno vreme sa čestom pojavom kiše i pljuskova s grmljavinom, a ponegde se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode, lokalno veća količina padavina, olujni vetar i grad.Najviša dnevna temperatura u postepenom porastu.