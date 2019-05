B. Ca. | 24. maj 2019. 07:41 | Komentara: 0

Za danas meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme, ponegde sa kišom i pljuskovima. Duvaće slab vetar, a temperature će biti od osam do 21 stepena.

Pročitajte još: STIŽE PAKLENO LETO: Prete orkanski vetrovi, bujice, suše, pa čak i tornada

Prvog dana vikenda očekuje se promenljivo oblačno vreme, u većini mesta sa dužim sunčanim intervalima, a samo ponegde na severoistoku i u planinskim predelima mogući su kratkotrajna kiša ili pljuskovi sa grmljavinom. Najviša dnevna do 24 stepena.

U nedelju će preovlađivati sunčano vreme sa slabim do umerenim zapadnim i jugozapadnim vetrom i temperaturama od 9 do 26 stepeni. Krajem dana naoblačenje sa kišom i grmljavinom.

Iduća sedmica počeće pretežno oblačno, mestimično sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature će biti od 13 do 25 stepeni, uz umeren južni i jugoistočni vetar. U narednih pet dana, do 1. juna, meteorolozi najavljuju promenljivo oblačno vreme, povremeno sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Temperature će u ovom periodu biti oko prosečnih vrednosti, od 20 do 25 stepeni.