Jedino će na severu i istoku doći do razvoja oblačnosti i ponegde do pljuskova sa grmljavinom

METEOROLOZI za danas, 18. maj najavljuju pretežno sunčano i toplije vreme sa temperaturama od 5 do 26 stepeni. I drugog dana vikenda očekuje se toplo i u većini krajeva pretežno sunčano. Jedino će na severu i istoku doći do razvoja oblačnosti i ponegde do pljuskova sa grmljavinom. Temperature će biti od jutarnjih 8 do 14, a najviše dnevne od 24 do 27 stepeni.

Prvog dana iduće sedmice biće promenljivo oblačno, ponegde sa kišom i lokalnim pljsukovima i grmljavinom. Temperature u rasponu od 10 stepeni do 24 stepena.