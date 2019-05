Tanjug | 17. maj 2019. 22:15 | Komentara: 0

LONDON - Polarna svetlost, Aurora Borealis, spektakularni vizuelni fenomen koji može da se vidi u arktičkom krugu, mogao bi da bude vidljiv i u drugim delovima sveta u narednih nekoliko dana, a na tome bi trebalo zahvaliti geomagnetnoj oluji koja će pogoditi Zemlju, prenosi Bi-Bi-Si.Stručnjaci iz Nacionalne institucije za okeane i atmosferu (NOAA), američke meteorološke agencije, kažu da je oluja umerenog intenziteta, ali ipak dovoljno je jaka da bi polarna svetlost mogla da se vidi golim okom u Kanadi i na severu SAD.Geomagnetna oluja je fenomen do koga dolazi zbog promena u Zemljinoj magnetosferi. Događa se usled sudara solarnog vetra - odnosno čestica koje prolaze kroz solarni sistem - i Zemljinog magnetnog polja.Oluja nastaje izbacivanjem koronalnih masa, odnosno emisija solarne plazme koje putuju iz solarnih zona sa jakim magnetnim poljima.PROČITAJTE JOŠ -Potrebni su dani da bi oluje i stigle do Zemlje, ali najintezivnije Zemlju pogađaju u roku od svega 18 sati. Ove nedelje je geomagnetna oluja doprinela stvaranju čak tri eksplozije iz sunčevih zona - solarnih predela smanjene površinske temperature. Eksplozije putuju kroz svemir i uništavaju sve što im je na putu.Kada dođe do Zemlje, eksplozija se suočava sa atomima i molekulima u njenoj atmosferi. Upravo tako nastaje polarna svetlost na polovima. Na Severnom polu naziva se Aurora Borealis, a na Južnom - Aurora Australis.Free image PixabayNažalost, jake geomagnetne oluje imaju i neke neželjene nuspojave. One mogu da poremete napajanje strujom, komunikacije i satelite. Neki naučnici sumnjaju i da utiču na poremećaj biološkog sata kod ljudi i izazivaju promene krvnog pritiska i otkucaja srca.Ruski astrofizičar Sergej Bogačov kaže da je ovo najjača takva oluja u proteklih 18 meseci, ali joj je ipak dao ocenu tri na skali od jedan do pet.Free image PixabayU Američkoj meteorološkoj agenciji kažu da ove eksplozije nisu opasne i da je malo verovatno da bi mogle da ugroze planetu. Ovo nije ništa u poređenju s Velikom sunčevom olujom iz 1859. godine - najekstremnijom solarnom olujom zabeleženom do sada - kada je polarna svetlost mogla da se vidi čak i na Bahamima.Free image PixabayU Izveštaju američke Nacionalne akademije nauka piše da bi "teški olujni scenario" mogao da prouzrokuje štetu od jedne do dve hiljade milijardi dolara samo tokom prve godine, a svetu bi trebalo četiri do 10 godina da se oporavi. Srećom, trenutna oluja će verovatno biti zapamćena samo kao "pojačana" polarna svetlost.