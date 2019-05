E. V. N. | 13. maj 2019. 08:15 > 20:34 |

NA vodotokovima u Srbiji ne bi trebalo da bude većih problema, jer je situacija po pitanju padavina bolja nego što se očekivalo pre nekoliko dana.

Ovako je u ponedeljak ministar Branislav Nedimović ocenio razvoj hidroloških prilika u Srbiji, posle prilično upozoravajućih najava meteorologa da su ove nedelje, zbog obilnih padavina, moguće poplave. Pozivajući se na prognoze, on je rekao da će biti dvostruko manje padavina koje bi mogle da izazovu izlivanje velikih reka, što umnogome umanjuje potrebu za vanrednom odbranom. Faktor iznenađenja na velikim vodotokovima, smatra ministar, više ne postoji. Nadležni timovi, ipak, ostaju u pripravnosti, kao i sva vodoprivredna preduzeća, posebno u Zapadnoj Srbiji, gde mogu da iznenade bujične vode.

Gotovo istu procenu dao je i Predrag Marić, pomoćnik ministra unutrašnjih poslova i načelnik Sektora za vanredne situacije.

- Sve jedinice Sektora, timovi za poplave su u stanju pripravnosti, kao i Žandarmerija, interventne jedinice policije, Vojska Srbije, Civilna zaštita, kao i javna preduzeća za gazdovanje vodama - istakao je Marić. - Ne najavljuju se izlivanje velikih tokova, ali mogući su bujični naleti. Problemi u nekim naseljima su mogući ukoliko kanalizacioni odvodi ne budu mogli da prime višak vode, ali su naši timovi pripravni i za takve probleme.

NEĆE SE PONOVITI 2014. PADAVINE koje se očekuju narednih dana ne bi trebalo da uzrokuju poplave, a 2014, svakako se neće ponoviti - uverava Goran Puzović, direktor "Srbijavoda". - Nema mesta za strah, jer je hidrološka situacija sada mnogo povoljnija. Ipak, potrebno je da budemo oprezni.

Uprkos ovim umirujućim prognozama, ipak, ostaje strepnja koja se uvukla među ljude posle poplava 2104. godine. Oživele su slike od pre pet godina, kada je vodena stihija nosila sve pred sobom. U Obrenovcu, Krupnju, Lučanima, Smederevskoj Palanci, Svilajncu... Gotovo svi imaju samo jedno pitanje: "Da li smo iz ove nedaće biblijskih razmera, izvukli pouke?" Sudeći prema podacima Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima, nije se ostalo samo na teškoj lekciji, već se tokom prethodnih pet godina radilo i dosta toga uradilo, kako nam se maj iz 2014. ne bi ponovio.

- U 29 gradova i naselja pogođenih poplavama u proleće pre pet godina, izgrađeni su potpuno novi nasipi, bujične brane i ojačani postojeći objekti sa novougrađenim mobilnim sistemima - kaže Marko Blagojević, direktor Kancelarije. - Samo u izgradnju novih objekata uloženo je više od 40 miliona evra, a u obnovu i unapređenje postojećih, na više od 500 lokacija, više od pet milijardi dinara. Uz to uređeno je i 46 lokalnih vodotokova, a na još 16, radovi su u toku.

Sa kolikom se ozbiljnošću pristupilo ovim radovima, govori i podatak o dosad podignutim branama protiv bujica. Kakvu one pustoš mogu da naprave, najrečitiji je odgovor u slikama Krupnja iz maja 2014. godine. Ova varošica nadomak Loznice bila je gotovo sravnjena sa zemljom, a bujice su odnele i jedan život.

- Samo u 2015. godini, izgrađeno je 29 bujičnih brana, a u svaku je uloženo oko 100.000 evra - navodi Blagojević. - Poređenja radi, od 1992. do 2014. podignuto je samo 19 ovakvih ustava. One su izuzetno važne, jer se iz njih kontrolisano ispušta voda nakupljena tokom obilnih padavina. To omogućava da se bujične vode ne slivaju odjednom, već postupno, pod nadzorom.

RAZMERE

OBILNE kiše izazvane ciklonom "Tamara" padale su bez prekida od 13. do 16. maja 2014. Za tri dana palo je više od 200 litara kiše po kvadratu - najviše u Valjevu, Beogradu, Loznici i Novom Sadu. Poplave su odnele 57 života, oštećeno je i porušeno oko 4.500 kilometara puteva, 250 mostova, poplavljeno 80.000 hektara oranica, potopljeno 2.260 objekata, a oko 1.800 ih je bilo ugroženo. Sa poplavljenih područja evakuisano je više od 31.000 ljudi, najviše iz Obrenovca - 24.000. Ukupna šteta od poplava u Srbiji iznosila je 1,7 milijardi evra.

GRADONAČELNIK BEOGRADA: NE OČEKUJEMO NIKAKVE PROBLEME

BEOGRADSKE komunalne službe i javna preduzeća spremna su za najavljene ekstremne vremenske uslove, rekao je u ponedeljak gradonačelnik Beograd Zoran Radojičić.

- U ovom trenutku glavna poruka je da nema ni najmanje razloga za paniku, da ne očekujemo nikakve veće probleme, ni približno kao što su bili 2014. godine, da je grad spreman i da ćemo reagovati u svakom trenutku, u zavisnosti od situacije, kako bude bilo potrebno - rekao je gradonačelnik i potvrdio da su beogradska preduzeća i komunalne službe u povećanom stepenu aktivnosti i u 24-časovnim dežurstvima. - Tokom pojačanih padavina neki minimalni problemi se mogu očekivati u najnižim delovima, gde su ranije i bili, odnosno gde komunalna i kanalizaciona mreža nije pripremljena zbog neplanske i divlje gradnje.



U NOVOM SADU NEMA OPASNOSTI OD IZLIVANjA REKA

PREMA podacima JVP "Vode Vojvodine", zasad ne postoji opasnost od izlivanja Dunava. Problemi su mogući jedino na bujičnim potocima, koji su pročišćeni, ali se kontinuirano prati njihovo stanje kao i stanje drugih odvodnih kanala.

Na sastanku, koji je član Gradskog veća za komunalne poslove Vladimir Stojković održao sa Gradskim štabom operativnih javnih i javno-komunalnih preduzeća u Novom Sadu, zaključeno je da su svi kapaciteti, tehnika, radnici i mehanizacija spremni za delovanje u slučaju pretnje poplavama. Gradski štab poziva građane da ne odlažu otpad u potocima i odvodnim kanalima, jer na taj način ugrožavaju javni sistem odbrane od voda.

Foto Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima

NA PODRUČJU ZRENjANINA STANjE VODOTOKOVA STABILNO

Štab za vanredne situacije u Zrenjaninu saopštio je da je stanje vodotokova na teritoriji grada stabilno, a da problemi mogu nastati sa podzemnim vodama. Kako se navodi, stanje svih odbrambenih nasipa duž rečnih tokova je na zadovoljavajućem nivou i očekuje se manje vodenog taloga nego 2014. Na Dunavu i Tisi nema upozorenja, dok je na Tamišu, putni pravac Botoš-Tomaševac povremeno pod vodom, ali je taj potez planiran za plavljenje i redovna je pojava kod povišenog vodostaja.

U ŠAPCU ODRŽAN ŠTAB ZA VANREDNE SITUACIJE

VODOSTAJ na Savi kod Šapca je nizak za ovo doba godine, a kanali drugog reda popunjeni do trećine kapaciteta, pa zasada nema nikakvih opasnosti od najavljenih obilnih padavina - izjavio je gradonačelnik Šapca Nebojša Zelenović posle preventivne sednice Štaba za vanredne situacije održane u Gradskoj kući u Šapcu. Kako se čulo, vodostaj Save kod Šapca trenutno je 276 centimetara, što je daleko od vanredne odbrane od poplava koja se uvodi pri vodostaju od 500 centimetara. Na sednici se čulo i da je od rizičnih pet kilometara nasipa na Savi, ostalo je da se uradi još samo 300 metara i ovaj potez eventualno bi mogao biti problematičan.

U POLjANIČKOM KRAJU IZNAD VRANjA ČISTE SE KRITIČNE TAČKE

POSLE upozorenja da se očekuju obilnije padavine, koje mogu da uzrokuju poplave, započeto je čišćenje korita reke Veternice u Poljaničkom kraju iznad Vranja. Takođe, lokalna samouprava inicirala je aktivna dežurstva svih nadležnih službi i institucija, na svim kritičnim tačkama na teritoriji Grada Vranja kako bi se preventivno delovalo na eventualno ugroženim lokacijama. Vodostaj reka jeste porastao, ali se nalazi ispod granice redovne odbrane od poplava. (D. R.)