B. Ca. | 11. maj 2019. 08:28 | Komentara: 0

Od subote po podne naoblačenje, sa obilnim pljuskovima. Do sredine meseca očekuje se promenljivo vreme sa padavinama

SUNČANO i toplo. Takvo nas vreme očekuje u subotu , sudeći po prognozi Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Posle jutarnjih od pet do 11 stepeni Celzijusovih, najviša dnevna temperatura biće od 21 do čak 25 stepeni!

Pročitajte još: IZDATA DVA HITNA UPOZORENjA: Od nedelje obilne padavine, prognoza se podudara sa majskim poplavama iz 2014.godine

I drugi dan vikenda, sve do uveče, proteći će uz prolećno vreme. Veći deo dana biće pretežno sunčan, a posle podne na jugozapadu, uveče i noću i u ostalim krajevima, stiže naoblačenje s kišom, pljuskovima, grmljavinom i lokalno obilnim padavinama. Najniža temperatura biće od osam do 14, a najviša od 22 do 25 stepeni Celzijusovih.

Iduća sedmica počeće pretežno oblačnim i svežijim vremenom, sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina očekuje se u zapadnim i jugozapadnim krajevima, a temperature će biti od 10 do 22 stepena Celzijusova.

Pročitajte još: VREMENSKA PROGNOZA: Hladno i kišovito do 18. maja, nakon toga porast temperature

I u utorak biće pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Više padavina biće u severozapadnim i centralnim krajevima. Vetar slab i umeren, istočni i jugoistočni, u skretanju na severozapadni. Temperatura od devet do 19 stepeni.

Pretežno oblačno i sveže sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, zadržaće se do četvrtka, a u petak sledi slabljenje, prestanak kiše i delimično razvedravanje. Od subote ponovo pretežno sunčano i toplije.