Srbiju i region od nedelje uveče do 17. maja ujutro očekuju obilnije padavine, upozorio je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Branislav Nedimović.On je naglasio da su sva vodoprivedna preduzeća u pripravnosti.Prema prognozama, kako je rekao, od nedelje uveče i naredna četiri dana očekuje se više od 40 do 50 litara padavina po metru kvadratnom, a u vrlo kratkom vremenskom periodu.Podsetio je da se to podudara sa situacijom od pre pet godina, kada smo imali velike poplave, zbog čega je posle pres konferencij u ambasadi Slovenije povodom Svetskog dana pčela, i uputio ovo upozorenje.Ministar kaže i da ne očekuje veće probleme na velikim vodotokovima, ali upozorava da može doći do pojave bujičnih poplava, naročito u Zapadnoj Srbiji."Naša vodoprivredna preduzeća preduzela su sve aktivnosti u pogledu osmatranja prostora i angažovanja mehanizacije koja je neophodna. Juče smo uradili sve pripremne aktivnosti, za dva tri dana svi će biti na terenu", rekao je Nedimović.Kako sada stvari stoje, najviše padavina biće u BiH, kaže ministar, ali upozorava i da oblaci mogu veoma brzo da skrenu i za 50 kilometera i naprave ozbiljan problem.Mi smo, međutim, ponovio je, spremni da se uhvatimo u koštac sa tim i nadam se da neće biti većih problema."Što se tiče same vode i koristi za poljoprivredu ne treba da vam govorim koliko je to važno u ovom trenutku", zaključio je.RHMZ za nedelju prognozira pretežno sunčano i toplo, ali sredinom dana, na zapadu i jugozapadu, a posle podne i tokom noći i u ostalim krajevima naoblačenje s kišom, pjuskovima i grmljavinom.Od ponedeljka do četvrtka pretežno oblačno sa čestom pojavom kiše, pljuskova i grmljavina.U ponedeljak i utorak očekuju se i obilnije padavine, preko 40 milimetara za 24 sata. U petak prestanak padavina i razvedravanje, u subotu pretežno sunčano.U nedelju je na teritoriji cele Srbije na snazi žuti meteo alarm zbog grmljavine i kiše.