Tatjana LOŠ | 07. maj 2019. 19:02 | Komentara: 0

NAPRAVILA je krug oko planete, a onda su njene meksičke štiklice "zalupkale" na beogradskoj kaldrmi. Jednom, pa drugi put. Kada ponovo zakorači u srpsku prestonicu, Rajo Guzman, popularna spisateljica i predavač iz Meksika, pojaviće se kao autorka knjige o Beogradu. Naš glavni grad biće - glavni junak. I biće to priča o ljubavi, praštanju, toplini, istoriji, tajnama. Ispisana na španskom jeziku, oživljena iz meksičkog pera. I duše.

- Pre četiri godine sam se zaljubila u Beograd, kada je postalo neizbežno da završi u mojoj knjizi, sa mnogo poglavlja, izmaštanih likova i naslovom za kojim još tragam - kaže Rajo, rođena u Selaji, u državi Gvanahuato. - Kada sam prvi put, sa suprugom i ćerkom, posetila Srbiju, seme je bilo posejano u meni i znala sam da ću se što pre vratiti. Sama. Tada sam se već osećala kao kod kuće. Jer, to je zemlja u kojoj sam naišla na "ožiljke", u kojoj sam mogla da vidim vašu verziju istorije, u vašem kutku sveta, i iz koje sam u sećanje ponela toplinu, pejzaže, polja, zamišljene poglede ljudi.



PROČITAJTE JOŠ: UZ BRAĆU U VOLjI I NEVOLjI: Nikšićani dali krv u Odeljenju transfuzije u Kosovskoj Mitrovici





Ako je i imala predrasude o našem parčetu neba i sunca, temperamenta i srca, razbila ih je. Na licu mesta. Sa prvom ljubaznom rečju i širokim osmehom slučajnog prolaznika na Terazijama. Samo se podsmehnula svim onim pričama koje je vetar kao prašinu raznosio do Meksika - o Srbima kao "krvoločnim ljudima na Balkanu".

- Ne, nisam naišla ni na krvožedne, ni na divljake. Niti na snajperiste. Osećala sam se bezbedno. Ušuškano. Beograd koji sam upoznala je mesto toplih ljudi, mladih koji sviraju u nekom orkestru, novinara i pisaca poput Vladimira Arsenijevića sa kojim sam imala priliku da večeram. Stigla sam sa preporukama iz Meksika od mojih prijatelja Sanje, Olive, Giljerma. Kada sam prvi put sletela, dočekali su me Lazaro, Kubanac i džez muzičar, i Španac Migel, sa adresom u Beogradu. Bilo je to u martu i bilo je hladno za moju tropsku meksičku dušu. Ali odmah sam se ugrejala, jer sam osetila da je to grad pun života, sa mnogo ljudi na ulicama. Stekla sam predivne prijatelje. Od Danijela sam saznala kako mladi ovde razmišljaju. Domaćini su mi otvarali vrata svojih domova i puštali me da zavirim u njihov prostor. Zaljubila sam se. U toplinu. U ukuse i mirise koji mi i sada nedostaju.

Jedna Meksikanka je otkrila i Dunav i njegove povetarce, uličice koje se penju i spuštaju, boemski štimung, ulične muzičare. Činilo joj se da je kao kod kuće, jer se i u Meksiku porodica okuplja oko trpeze bogate pečenim, ukusno začinjenim mesom. A, ona je, kaže ponosno, "mesožder". I srpski roštilj joj je "pao" kao poželjna, dnevna doza protiv nedostajanja zavičaja.

Plesala je na ulicama Beograda, uz uzvik prijatnog iznenađenja:

- Hej, pa Srbi plešu i pevaju kao Meksikanci: sa radošću i entuzijazmom. I veoma su dobri plesači!

I zaključila je sa osmehom:

- Mnogi muškarci u Srbiji imaju te "mačo" primese od kojih meksički muškarci obično "pate".

Dok mašta o prvom ponovnom susretu sa Beogradom, kojem će darovati knjigu, Rajo vidi sebe kako pije dobru kafu sa prijateljima, uživa u Skadarliji, šeta se kejom.

- Priželjkujem i da se vratim u jedno od najlepših mesta na svetu - hotel "Moskvu" i pojedem njihov prepoznatljivi desert. Želela bih da se sretnem sa što više Meksikanaca u Srbiji, koji me podržavaju u oblikovanju moje priče. Da posetim prijatelje u Srbiji i uveče izađem sa Kubancem, da slušamo džez i prošetamo se ulicama lepog grada. Da kupim italijansku odeću u srpskim radnjama i uživam na vašim "plažama" - priznaje Meksikanka.



Rajo Guzman sa našom novinarkom i Kubancem Lazarom



BOGATA BIOGRAFIJA

RAJO u Meksiku važi za uspešnu spisateljicu i predavača, ženu posvećenu pričama koje pokupi "usput", a koje dolaze od stvarnih ljudi i završavaju u karakteru izmišljenih likova. Između ostalih, objavila je veoma čitane knjige: "Pokloni za sve prilike", "Ti princeza, a ja žaba", "Kad tata povredi" i "Žena od pepela i čovek koji nije mogao da piše". Pojavljuje se na forumima civilnih i poslovnih organizacija u Meksiku, SAD i Južnoj Americi, predaje na teme komunikacije i ljudskog razvoja. Na književnom takmičenju "Žene koje se usuđuju da ispričaju svoju priču", dobila je posebno priznanje za autobiografski tekst "U svojih pet čula".



PROČITAJTE JOŠ: Viteštvo prštalo na Smederevskoj tvrđavi





OSEĆAM SE DOBRODOŠLOM

U Beogradu se, kaže Rajo, nikada nije osećala kao stranac, iako su njen i srpski jezik potpuno različiti.

- Srbi su generalno poliglote i mnogi su sa mnom razgovarali na španskom, što me je iznenadilo. Ljudi koje sam upoznala učinili su da se osećam dobrodošlom, nikada izgubljenom. Možda sam zato odlučila da radnja mog romana bude smeštena baš ovde. Želim da knjiga bude spona između dve kulture i da se ljudi zainteresuju da posete Srbiju, zemlju koju sam naučila da volim tokom svih ovih godina - kaže spisateljica.