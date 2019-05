Goran ČVOROVIĆ | 01. maj 2019. 19:02 | Komentara: 0

Genadij Padalka, koji je najviše vremena proveo u kosmosu u istoriji čovečanstva: Neko veruje u Boga, neko u Veliki prasak. Ako verujete u Veliki prasak, ostaje pitanje ko ga je izazvao. Spustićemo se na Mars do 2035.

ASTRONAUT Genadij Padalka (60), apsolutni je rekorder po vremenu provedenom u svemiru. Lebdeo je tačno 878 dana, 11 sati i 31 minut. Kosmonaut iz zemlje koja je otvorila vasionu čovečanstvu, prvi put se u nebeska prostranstva vinuo 13. avgusta 1998. godine kada je letelicom "Sojuz TM-28" poleteo ka stanici "Mir". Poslednji put se prizemio u septembru 2015.

U međuvremenu, ovaj oficir ruskog ratnog vazduhoplovstva i kosmonaut ruske kosmičke agencije, obučen za vojnog pilota tokom sovjetske ere, imao je pet boravaka u vasioni.

Bio je komandant Međunarodne svemirske stanice u kojoj se nalazi mešovita ekipa. Čovek zanimljivog prezimena za profesiju kojom se bavi, imao je i deset izlazaka u otvoreni svemir, gde je proveo 35 sati i 38 minuta. Ostao je upamćen i po tome što je napravio prvi selfi u vasioni!



* Kako izgleda naša planeta Zemlja?

- Liči na jednu predivnu, ogromnu plavu loptu. Okružena velikim mrakom svemira, u potpuno crnom prostoru, deluje još lepše i moćnije. Ponekad se, tada, kada je gledam onako plavu, zapitam zašto je zovemo Zemlja, a ne Voda? Tokom jednog zemaljskog dana, za 24 sata, vidimo čak 16 svitanja i smrkavanja.

* Prava demokratija vlada u vasioni?

- Psiholozi nas tako biraju, da među nama nema lidera. Naravno, postoji neko ko je vođa grupe, kao što sam ja bio, ali to je samo u trenucima kada treba doneti neku važnu odluku. Inače, svi radimo sve. Dežuramo, čistimo za sobom, pripremamo hranu, slušamo jedni druge.

* Kako živite na tako malom prostoru?

- I za to, takođe, postoje duge pripreme. One traju i po godinu i po - dve. Pripremamo se u Kanadi, Japanu, Americi, Rusiji, Evropi. Treba istaći da su pripreme iste i za muškarce i za žene. Nema razlike među ljudskim bićima. Sa budućim članovima ekipe posećujemo njihove porodice. Odlično se upoznamo. Tokom misije, ponekad, može, naravno, da dođe i do tenzija, ali uvek pronađemo zajednički jezik.



* Kojim jezikom razgovarate?

- Na stanici je zvanični jezik engleski, a u svemirskom brodu engleski i ruski. Svi, zato, uče oba jezika, pa na njima, mešano, razgovaramo kada se nađemo zajedno, za trpezom, ili tokom obavljanja zadataka.

* A, imate li strah?

- Nikada o tome nisam razmišljao. Svašta, naravno, može da se dogodi. Kao, uostalom, i na zemlji.

* Šta sve ljudi izgube u svemiru?

- U orbiti oko naše stanice vrti se čak oko dvesta hiljada manjih i većih predmeta, preostalih od prethodnih misija i otkačenih sa stanica, koji se slobodno kreću. Postoji uvek opasnost da dođe do sudara sa našim satelitom. Iz centra na zemlji zato pomno prate situaciju, i kada dođe do neposredne mogućnosti udara, alarmiraju nas. Iz predostrožnosti pomere koordinate satelita, a mi smo u pripravnosti. Nekada se sklonimo u kapsulu "Sojuz". A kad je baš gusto, pomolimo se Bogu!

* Posebno je opasno kada slobodno lebdite svemirom?

- Nekoliko puta sam, u skafanderu, izlazio u veliku prazninu da vršim popravke i optimizaciju materijala. Tada sam zakačen sigurnosnim kablovima i sve je to dosta bezbedno. Ostajao sam tako po nekoliko sati. Ali, nemate tada vremena da se mislite o opasnosti.

* Koliko je teško navići se na bestežinsko stanje?

- Potrebne su duge pripreme. Nekome je u prvim trenucima muka i nelagodno mu je. Neko se navikne za sat, neko za dva dana. To se lako prevaziđe lekovima. Na sreću, ja sam se navikavao odmah. Nije mi bio potreban period adaptacije. Zapravo, mnogo je teže ponovo se navići na gravitaciju! Kada se kapsula spusti padobranom u kazahstanske stepe, prvih sat - dva ne možete da stanete na sopstvene noge. U svemiru, inače, moramo redovno da vežbamo, svakoga dana više sati, da bismo održali kondiciju. Posle nedelju dana na zemlji i potrčite, a za mesec-dva potpuno povratitite pokrete. Ipak, kažu da je potrebno onoliko vremena na zemlji koliko ste prethodno proveli u svemiru, za potpuni oporavak.

* Hoćete li još putovati u svemir?

- Za 17 godina, 9 godina nisam bio kod kuće, zbog priprema i boravka u svemiru. Dosta je bilo! Malo sam vremena proveo s porodicom. Sada je red na druge.

* Nedavno je napravljena prva fotografija crne rupe u vasioni.

RUSI I SRBI SU BRAĆA Voleo bi da sa svojim programom dođe u Srbiju. - Rusi i Srbi su braća. Isto nebo je iznad nas. Voleo bih da dođem u Beograd, da prikažem snimke iz svojih misija i porazgovaram s publikom.

- Ona se nalazi na 26.000 svetlosnih godina od Zemlje i ne znamo šta se u njoj nalazi. Sve u vezi s crnom rupom, dakle, i dalje ostaje hipotetičko. To je toliko daleko, da meni ništa posebno ne znači.

* Mislite li da postoji život u kosmosu?

- Ima egzoplaneta koje su slične Zemlji. Niko nam, zasada, još nije zakucao na vrata. Ali, verujem i nadam se da nismo sami! Uostalom, postoji teorija da je život na našoj planeti nastao padom komete.

* Kako zamisliti univerzum?

- Jedna od teorija je i da postoji više univerzuma. Sve zavisi od toga da li više verujete u Veliki prasak ili u Boga. Ako verujete u Veliki prasak, ostaje i pitanje ko ga je izazvao.



* Da li će jednoga dana čovek živeti na Mesecu ili Marsu?

- Verujem da će se čovek spustiti na Mars između 2032. i 2035. Milijarde godina su još pred nama na Zemlji. A čovek će verovatno do tada pronaći nove prostore u svemiru gde će moći da živi.

HIGIJENA VLAŽNIM UBRUSIMA

* Kako ste održavali higijenu?

- Uglavnom vlažnim ubrusima. Oni su nam glavni za čišćenje, ali i za ličnu higijenu. U početku je teško, ali se naviknete. Ranije su bili eksperimentalni pokušaji s kupatilima, ali je zatim trebalo pokupiti svaku kapljicu po svim zidovima, što je bio izuzetno zahtevan postupak. I opet se, na kraju, pojavljivala memla.





U SVEMIRU SE ČOVEK IZDUŽI

* DA li je istina da se poraste u svemiru?

- Tačno je! Zbog nedostatka gravitacije, čovek se, u proseku, između kičmenih pršljenova, izduži između 1,5 i 2 santimetra. Ali, čim se spusti na zemlju, vrati mu se stara visina.