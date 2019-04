D. ALIHODžIĆ | 25. april 2019. 17:02 | Komentara: 0

NA pravoslavni praznik Cveti, tridesetogodišnja N. L. iz malog mesta uz granicu Srbije sa Bugarskom, podarila je sebi i svojoj porodici, ali i profesorki Slađani Filipović i njenom timu, najlepšti "cvetić", živu i zdravu devojčicu. I ništa tu ne bi bilo čudno da N. L. nije kao mlada devojka, sa nepunih 20 godina, obolela od raka dojke, a ipak je i pored svih onkoloških terapija uspela da se ostvari kao majka i da pritom ne ugrozi svoje zdravlje.

Profesorka Slađana Filipović, jedan od naših najboljih stručnjaka kada je reč o lečenju karcinoma dojke, kaže da joj je cilj da se posle oporavka svaka žena vrati na svoj put kao da nikada i nije bila bolesna.

I Žika Arsić, đak prvak iz Bujanovca, plod je jedne velike ljubavi i borbe na koju je profesorka Slađana veoma ponosna. Uspela je da zaustavi rak dojke kod mame Maje, pa je Žika došao na svet 2011. godine, pet godina nakon što je Maji otkriven i lečen progresivni rak dojke.

- Ovo nisu usamljeni slučajevi u Srbiji i svetu, i potrebno je da naše mlade pacijentkinje prihvate da i nakon lečenja mogu da nastave sa svojim životom kao da nikada nisu bile bolesne. Ne treba nikome davati lažnu nadu, briga ne leči, već znanje i umenje, velika empatija i istrajnost obolele žene, kao i da mnogo želi i jako veruje. Ništa nije nemoguće. Nisam mogla da čujem lepšu vest uoči Vaskrsa i to baš na Cveti, od ove da nam je N. L., koja je imala veoma invazivan rak dojke, podarila krunu desetogodišnje borbe sa opakom bolešću - kaže profesorka Slađana.

Ona preporučuje devojkama i mladim ženama da pre ili nakon operacije raka dojke, ali svakako pre citostatske terapije, zamrznu jajne ćelije i sačuvaju ih kako bi posle završenog zaštitnog onkološkog lečenja mogle da ostanu u drugom stanju.

Prof. dr Slađana Filipović Foto D. Alihodžić



- Najbolje je sačuvati oplođene jajne ćelije, ali ako žena u tom trenutku nema partnera onda se zamrznu njene jajne ćelije. Naša N. L. je uspela da ostane trudna prirodnim putem, tako da su njene jajne ćelije ostale zamrznute i čekaju možda drugu priliku - kaže profesorka Filipović.

Naša sagovornica dodaje da je izazov srediti hormonski status pacijentkinje posle terapije.

- Za bolji ishod lečenja potrebno je u toku same terapije ženski hormon estrogen dovesti na minimalne nivoe, i praktično ženu uvesti u veštački klimaks - kaže dr Filipović. - To se odnosi na one mlade bolesnice koje imaju hormonsko senzitivan rak dojke, a takvih je više od 70 odsto. Terapijski je poželjno da taj nivo estrogena držimo veoma nisko, da žena nema menstruacije tri godine, i da nakon toga sačeka sa trudnoćom bar još godinu ili dve.

UPORNOST

Mama N. L. je u vreme kada je dobila rak dojke tek započela studije, a uspela je uprkos bolesti da diplomira, magistrira i pred odbranom je doktorske disertacije.

- Ne postoji lek koji može da pomogne ako neka osoba odluči da se preda, ali ako um i duša vode telo da se život živi u Božjem miru i skladu sa sobom, sve će biti moguće. Životna radost, ljubav, vera i nada neka nam budu poklon.

Sedmogodišnji Žika Arsić sa roditeljima

GODINE

Kada je pre 40 godina počinjala svoju doktorsku karijeru, starosna granica za obolevanje od raka dojke bila je od 65 do 67 godina. Sada se ta granica pomerila za 10 godina unapred i profesorka Slađana kaže da ne postoji tačno objašnjenje zašto je tako:

- Najmlađa pacijentkinja koju sam lečila nije bila ni punoletna.