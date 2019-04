Lj. BEGENIŠIĆ | 19. april 2019. 22:02 |

PRIRODNO je da veliki ljudi smetaju onima koji su u njihovoj dubokoj senci. Nije prvi put da o Andriću govore ružne i izmišljene stvari. To ga prati od mladih godina, do danas. Međutim, ništa od toga, bez obzira koliko bilo neukusno i neodmereno, nije umanjilo niti će umanjiti značaj i ugled Andrića kao pisca i kao čoveka. Istina o Andriću se nalazi u njegovim knjigama, u njegovoj ostavštini, u velikom broju knjiga koje su o njemu objavljene. Tamo niko ne može naći podatke koje gospodin izdaleka nudi. Može biti da su njemu dostupni neki tajni Hitlerovi arhivi, ali to nije ni Andrićev ni naš problem.

Ovim rečima književnik i akademik Miro Vuksanović komentariše postupak nemačkog novinara i pisca Mihaela Martensa, koji je napisao knjigu o Ivi Andriću, a koju na tviter-nalogu reklamira rečima:

"Ako vam je intrigantna priča o (kasnijem) dobitniku Nobelove nagrade za književnost, koji je proslavio rođendan sa Adolfom Hitlerom, pregovarao o oružju sa Hermanom Geringom i koga je Staljin pozvao u Moskvu, možda će vam biti intrigantna i ova knjiga, zasnovana na arhivskim dokumentima. Dolazi u avgustu."

Knjiga će se zvati "U požaru svetova" i u njoj će Martens na 560 strana izneti svoje viđenje lika i dela našeg nobelovca.

U Zadužbini "Ive Andrića" su iznenađeni načinom na koji ovaj nemački pisac i novinar reklamira svoje delo. Kažu da je Andrić bio opunomoćeni poslanik Kraljevine Jugoslavije u Nemačkoj i samo je obavljao svoju dužnost.

- Andrić je bio antifašista - kaže za "Novosti" Žaneta Đukić Perišić, upravnica Andrićeve zadužbine. - On je napisao niz tekstova u kojima osuđuje italijanski fašizam, a prema nemačkoj politici je imao oštar otklon.

Kao najbolji pokazatelj Andrićevog stava prema Nemačkoj i Nemcima, naša sagovornica citira ono što je poznati pisac napisao u delu "Znakovi pored puta":

- Nemci i Nemačka! To je najveća muka mog života. Slom koji može značiti u čovekovoj sudbini prekretnicu ili smrt. To je problem od kojeg će bolovati cela Evropa sto i pedeset godina. Pa ni tada mu ne vidim rešenja.

Inače, ovo nije prvi put da Martnes provocira srpsku javnost. On je pre dve godine sa nemačkom književnicom Hertom Miler, počasnom gošćom tadašnjeg Sajma knjiga, učestvovao na tribini u Jugoslovenskom dramskom pozorištu, gde je ona žestoko kritikovala našu zemlju rekavši da je Srbija kriva za bombardovanje 1999.

Na toj tribini je učestvovao i pisac i prevodilac Ivan Ivanji, koji, komentarišući najavu knjige o Andriću svog poznanika Martensa, za naš list kaže:

- Braniti Ivu Andrića od Mihaela Martensa je koješta. Od Martensa me ništa ne čudi, njega istina ne interesuje, on voli da pravi skandale. Ne smatram ga ozbiljnim toliko da nemam razloga ni da se čudim njegovim postupcima. A šta je Andrić mislio o nacističkoj Nemačkoj najbolje je pokazao za vreme okupacije kada su ga molili da kaže nešto u korist Nemačke, što je on odbijao. - navodi Ivanji.

DOPISNIK SA BALKANA

MIHAEL Martnes rođen je 1973. godine u Hamburgu, živeo je u Sankt Peterburgu, Kijevu i drugim gradovima Istočne Evrope. Od 2002. godine je politički izveštač nemačkog dnevnog lista "Frankfurter algemajne cajtung". Proveo je sedam godina u Beogradu, šest u Istanbulu, tri u Atini. Živi u Beču, a objavio je kljigu "Priča o vojniku koji nije želeo da ubija".