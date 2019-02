Jelena J. BALjAK | 16. februar 2019. 21:02 | Komentara: 0

KADA je jedan stranac mogao da oživi "fiću" iz kultnog jugoslovenskog filma "Nacionalna klasa", može i jedan Srbin! Vođen tom logikom, Jovan Atanackov, prekaljeni auto-limar iz Vršca, ofarbao je svoj restaurirani automobil u crnu boju, sa dve žute pruge preko cele školjke, i tako odao počast pokojnom glumcu Draganu Gagi Nikoliću koji je, tumačeći lik Flojda, u identičnoj "zastavi 750" jurišao beogradskim ulicama.

Na ovaj gest Atanackova je podstakla reportaža "Novosti" iz 2017, o Italijanu Đorđu Andrijanu, inače "srpskom zetu", koji se prvi dosetio da vrati Flojdovog "fiću" na staze stare slave. Odmah je proradio srpski inat, ali i nostalgija za starim vremenima.

- "Fiću" sam kupio 2004, a tek pre dve godine sam intenzivno ušao u proces restauracije. Rasklopio sam ga bukvalno do poslednjeg šrafa. Zamenio sam dosta delova, uspeo čak i da "nabudžim đuntu sa sitnim nutom", ali kada je došlo vreme za farbanje, bio sam bez ideje - objašnjava Atanackov. - Tada je ključno bilo to što moj otac svaki dan započinje uz "Novosti", pa sam video tekst o Italijanu, što me je inspirisalo da i ja uradim istu stvar.

PROČITAJTE JOŠ - Italijan oživeo Flojdovog "fiću"

Njegov crno-žuti lepotan je, od čuvenog filma Gorana Markovića, koji je premijerno izveden 1979, stariji svega tri godine. Nije restauriran da bi bio samo eksponat. Naš sagovornik ga je registrovao prošlog maja i, iako ima i druge automobile, njime najradije obavlja svakodnevne poslove po gradu.

- Današnji automobili sve rade sami. Vožnja u njima više liči na teleportaciju, dok u "fići" imate utisak da ga kontrolišete, da se pomalo borite sa njim. Tu je i malo buke, oseća se miris ulja i benzina... Za istinske ljubitelje vožnje, to je ono pravo - sa posebnom emocijom nam to dočarava, dok nas vozika po Vršcu. - Da bi od nule stigao do famoznih 100 kilometara na sat, potrebno mu je oko 45 sekundi. To je za nove generacije neprihvatljivo, ali ne i za nas, koji više nigde ne žurimo.

Raduje ga, ipak, to što, kada se u gradu parkira pored nekog skupog automobila, mladi ljudi traže da se slikaju baš pored njegovog mezimca. To, ističe, znači da prave vrednosti uvek opstaju.

- "Fića" je simbol stare Jugoslavije i tadašnjeg stila života. Ne može se porediti ni sa čim. U stvari, može sa "lamborginijem" i "poršeom", ali samo po položaju motora, koji se nalazi pozadi - šaljivo dodaje Atanackov, koji ovaj automobil smatra remek-delom italijanskih inženjera, jer su u samo tri metra, koliko je dugačak, uspeli da "spakuju" četvoročlanu porodicu, motor i gepek.



Dragan Nikolić kao Flojd

OLDTAJMERI

FLOJDOVOG "fiću" zasada imaju privilegiju da vide samo Vrščani, ali Atanackov najavljuje da će od proleća biti prvi predstavnik Vršca na skupovima ljubitelja ovog oldtajmera koji se organizuju širom Srbije.

SKUPA RESTAURACIJA

ATANACKOV kaže da restauracija "fiće" radi svakodnevne vožnje predstavlja ozbiljan ekonomski poduhvat. Zbog nestašice delova, koji se više ne proizvode, brisači, na primer, dostižu cenu i do 100 evra, dok auto u solidnom voznom stanju košta oko 3.000 evra. Uz to, troši više goriva od prosečnog automobila modernog doba. Zato se njime uglavnom voze samo zaljubljenici u oldtajmere.