- Bićemo više izloženi ovakvim ekstremima, biće ih sve više, nanosiće veću štetu - zaključuje Vladimir Đurđević.





Dok se Amerikanci smrzavaju na minus 50, a u Australiji sve "gori" na plus 50 stepeni Celzijusovih, stanovnike naše države očekuje topao, gotovo prolećni vikend, sa temperaturama koje će se kretati i do 16 stepeni.Ipak, klimatski uslovi i promene u svetu neminovno nameću pitanje da li su ovakvi ekstremi mogući i kod nas, a odgovor klimatologa je krajnje obeshrabrujuć.Naime, iako je hladno vreme u Americi izazvalo raspradanje "polarnog vorteksa", tačnije vazdušne struje koja kruži oko Severnog pola, te taj talas ne može doći do našeg podneblja, klimatolog Vladimir Đurđević ipak upozorava da postoji mogućnost sličnih scenarija iz Srbiju.Ono što je trenutno za utehu, to je da to svakako neće biti ovih dana, ali je to nešto što će u bliskoj budućnosti biti naša realnost.- Ledeni talas koji je zahvatio Ameriku sigurno neće doći do nas, ali usled polarnih prodora, mogu se stvoriti uslovi za izuzetno niske temperature, te se i kod nas može ponoviti februar 2012. godine. Verovatno se tako nešto neće dogoditi ove godine, ali svakako postoje uslovi - rekao je Vladimir Đurđević.Podsećanja radi, februara 2012. godine, ciklon Gabor doneo je nezapamćene snežne padavine na teritoriji naše države, te je čak 27 opština proglasilo vanredno stanje. Nastava je bila obustavljena, saobraćaj blokiran, a širom Balkana ljudi su otali zavejani. Temperature vazduha čitavog meseca nisu prelazile nulu, a istog meseca izmerene su i najniže temperature u gradovima Srbije, kada je u Sjenici izmereno minus 39 stepeni, a u Novom Sadu i Negotinu temperatura je pala do 27 podeoka ispod nule.Ipak, Đurđević navodi da će hladniji ekstremi biti ređi nego ranije, ali da raspadanje polarnog vorteksa može biti intenzivnije, jer su zime sada toplije, što bi značilo da će se ekstremi odnositi na nagle temperaturne padove.- Hladniji ekstremi su mogući više u pogledu intenziteta, s obzirom da su u poslednje vreme zime značajno toplije - rekao je Đurđević.S druge strane, kada su u pitanju topli ekstremi, njih će biti više, a biće i jačeg intenziteta.- Kod nas je verovatniji scenario poput onog u Australiji - upozorava klimatolog Đurđević.On dodaje da je klima značajno promenjena u odnosu na prošli vek, te da je izvesno da će se u budućnosti ekstremi poput: netipično visokih i niskih temperatura, naglih promena temperature, suša, poplava i šumskih požara, biti sve češći i intenzivniji.