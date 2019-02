B. Ca. | 02. februar 2019. 07:18 | Komentara: 0

METEOROLOZI Republičkog hidrometeorološkog zavoda za narednih nekoliko dana najavljuju toplije vreme u većem delu zemlje i intenzivno topljenje snega u predelima do 1.500 metara nadmorske visine. Na jugozapadu će duvati jači vetar, a u košavskom području i na planinama udari će biti olujne jačine. Najniža temperatura u većini mesta u subotu će biti od četiri do osam stepeni celzijusa, a u košavskom području do 10. U najtoplijem delu dana od 12 do čak 17 stepeni, izuzev u Negotinskoj Krajini, gde će temperature biti od minus jedan do sedam stepeni.

U nedelju će biti umereno do potpuno oblačno, vetrovito i toplije, uz dalje intenzivno topljenje snega. Kiša i lokalni pljuskovi biće mestimično na severu, zapadu i jugozapadu. U košavskom području i na planinama biće olujnih udara, a krajem dana vetar će biti u slabljenju. Najniža temperatura će biti od jedan, u Negotinskoj Krajini, do 12 stepeni celzijusa, na jugu Banta, a najviša, u većini mesta, od 14 do 20 stepeni, a u Negotinskoj Krajini oko devet.



PROČITAJTE JOŠ: Srbi iz SAD: Hladnoća nam prži grlo





Iduća sedmica počinje sa oblacima i kišom, a na visokim planinama će padati sneg. Duvaće slab vetar, a temperature će biti od jedan do najviše 12 stepeni. U utorak sledi oblačno vreme, mestimično sa kišom, a na planinama će nastaviti da pada sneg. Temperature će biti od jedan do 10 stepeni celzijusa.

Do 10. februara, meteorolozi predviđaju da će se nastaviti oblačno vreme, povremeno sa kišom, a na planinama sa snegom, uz postepeni, manji pad temperature.