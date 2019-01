"Polarni vorteks", vazdušna struja koja kruži oko Severnog pola na visini od oko 20 kilometara i uzrokuje vrlo niske temperature u Americi, ne može fizički da dospe do Srbije, ali se kod nas može očekivati nešto slično, upozorio je danas klimatolog Vladimir Đurdević.

Klimatolog Đurdević, sa Fizickog fakulteta u Beogradu, objasio je da je u Americi vrlo hladno jer se "polarni vorteks" sa Severnog pola raspao, pa se hladan vazduh spustio, odnosno došlo je do prodora hladnog vazduha.

"To je prirodni fenomen, ali je poslednjih godina primećeno da je možda češći ili intenzivniji. Uočeno je da su postali intenzivniji i da zato izazivaju toliko pažnje", naveo je Đurdević gostujući u Dnevniku RTS-a.

Kako je objasnio, ovaj "polarni vorteks" ne može fizički iz Amerike da dođe do Srbije, ali je moguće da se nešto slično dogodi i kod nas.

Jedan od sličnih ekstrema, podsetio je, dogodio se 2012. kada je bilo vrlo hladno, a palo je dosta snega.

Iako je ovaj januar bio hladan, u proseku je topliji od januara iz sredine 20. veka, navodi Đurdević.

S druge strane sveta, u Australiji, temperature se penju i do plus 50 zbog čega je život usporen, a životinje umiru.

Prema Đurdevićevim rečima, ekstremi će biti sve češći i intenzivnijim jer se klima promenila.

