Niški imam Irfan Rekaj zahteva da se poziv mujezina, koji sa vrha minareta podseća vernike na molitvu, čuje dalje nego što se sada čuje sa Islam-agine džamije u centru Niša.

Efendija, takođe, misli da žene muslimanske veroispovesti u tom gradu na ginekološke preglede treba da odlaze isključivo kod ženskih lekara i zahteva da se zaštiti stara Hasan-begova džamija, koja je proglašena kulturnim dobrom.

Odmah po dolasku na mesto glavnog imama u Nišu, pre dve i po godine, Rekaj je, kaže, gradskoj vlasti predočio zahteve vernika u Nišu i okolini, od kojih je glavni bio taj da se poziv na molitvu čuje van džamije. Međutim, on tvrdi da tada nije naišao na razumevanje i podršku da zahteve realizuje, jer bi tako nešto moglo izazvati nezadovoljstvo kod građana, zbog čega planira da inicijativu ponovo pokrene.

- Od velike važnosti za našu veru je da se molitva čuje van džamije i ja pokušavam da izborim to pravo za muslimane u Nišu, jer po zakonu, mi na to imamo pravo. Kad sam bio na sastanku sa gradonačelnikom i načelnikom za sigurnost tražio sam da se čuje molitva izvan džamije. Oni su mi rekli da to nije sigurno. Mi imamo ista prava u Srbiji i ako je Srbija naša majka, a ne maćeha, onda moramo imati ista prava - smatra efendija Rekaj.

On dodaje da će narednih dana zakazati sastanke kod gradonačelnika grada i načelnika Nišavskog okruga kako bi ih podrobnije upoznao sa zahtevima vernika, kojih u Nišu ima blizu 20.000.

- Pokušavam da zakažem i sastanak sa direktorom Kliničkog centra u Nišu kako bi svim ženama muslimanske veroispovesti omogućio da na ginekološke preglede idu isključivo kod ženskih lekara, kao što je i u Novom Pazaru slučaj. Takođe bih želeo da porazgovaram o hrani koja se servira u bolnici, da se priprema poseban meni za muslimane, koji, kako je poznato, ne jedu proizvode od svinjskog mesa - kaže imam.

Rekaj objašnjava da se u drugim gradovima u Srbiji sa džamija čuje poziv na molitvu, te da ne vidi ništa sporno u tome.

- Poziv se čuje u dvorištu džamija, ne u gradu, osim u Novom Pazaru. U Smederevu se čula donedavno, osim poziva u 5 ujutro, da ne bi budila građane. Čuje se u Beogradu, ali u dvorištu, ne u celom gradu, čuje se i u Novom Sadu. Nikada se niko od građana nije zbog toga bunio. Dok sam služio u Smederevu nudili su mi i obezbeđenje, ali ja sam to odbio, smatram da mi ne treba, da smo mi slobodni građani. Naši običaji tako nalažu i mi se za to borimo - ističe on.

Napominje i da je u Niš došao da govori o miru, veri i ljubavi prema Bogu, a ne da provocira bilo koga i da se nada da će moći da ostvari prava koja bi muslimanska zajednica po zakonu trebalo da ima.

U gradonačelnikovom kabinetu o ovoj temi nisu mogli da govore, smatrajući da su to pitanja za više institucije, poput Uprave za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Ministarstva pravde, ali su kratko istakli da gradska uprava ima odlične odnose i dobru saradnju sa svim verskim zajednicama u gradu.

Stavovi Nišlija su podeljeni. Dok jedni smatraju da su verska pitanja na jugu Srbije osetljiva tema i da bi poziv mogao izazvati negodovanje građana ili čak i konflikte, drugi su mišljenja da je tako nešto sasvim legitimno.

- Ako već postoji džamija koja radi i funkcioniše, ne vidim zašto ne bi ispratila sve njihove običaje. Nemam ništa protiv da se molitva čuje u dvorištu objekta, samo ne bih volela da me budi u zoru i da to odzvanja gradom - kaže Maja K.

- Ne smeta mi da se čuje molitva sa džamije, kao što mi ne smeta ni crkveno zvono - kaže Sanja J.

- Prava koja imaju naše crkve na Kosmetu i u Pazaru, treba dati i njima - smatra Radovan K.

POŠTUJEMO JEDNI DRUGE

REKAJ kaže da sa svojim komšijama u Nišu, gde odnedavno živi, ima lep život pun poštovanja.

- Komšije me izuzetno cene, nisu znali da sam imam. Poštujemo običaje jedni drugih. Imam troje dece, dvoje idu ovde u školu. Ovo je slobodna zemlja, zato i smatram da treba da se neka naša prava ispoštuju - zaključuje Irfan.