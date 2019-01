B. Ca. | 25. januar 2019. 08:00 | Komentara: 0

Do kraja januara, najavljuju meteorolozi, oblačno i hladno vreme. U pojedinim mestima i do 40 centimetara novog snega

SUDEĆI po prognozi meteorologa, sneg neće prestati da pada ni narednih dana, pa će pokrivač porasti i za nekoliko desetina centimetara!





Za petakse najavljuje oblačno vreme, sa snegom, a posle podne, uveče i tokom noći jače snežne padavine! Beli pokrivač bi trebalo da poraste za dodatnih 15 do 30 centimetara, u pojedinim mestim i do 40 centimetara. Manja količina snega očekuje se jedino na severu Vojvodine, dok će u Negotinskoj Krajini padati i kiša i sneg. Temperature će biti od jutarnja tri stepena ispod nule, dok će najviše dnevne biti do tri stepena Celzijusova.

Prvi dan vikenda nastaviće se uz snežne padavine, naročito u zapadnim i centralnim krajevima, dok se posle podne očekuje prestanak padavina. Najniža temperatura biće minus pet, a najviša dva stepena. Snežni pokrivač bi trebalo da poraste za još desetak centimetara.





Nedelja će početi sa slabim mrazom, a tokom dana biće suvo i nešto toplije. Temperature će biti od minus sedam do sedam stepeni.





Sledeća sedmica počinje uz naoblačenje sa kišom, najpre na severu i zapadu, dok će na planinama padati sneg i duvati jak vetar. Temperatura će biti od jutarnja minus četiri do najviših osam stepeni Celzijusovih. Za narednih pet dana, do 2. februara, očekuje se pretežno oblačno vreme, mestimično sa kišom i susnežicom, a u brdsko-planinskim predelima sa snegom.