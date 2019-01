Iako postoje oni koji ga se plaše i ukazuju na to da je on simbol kraja sveta, ljudi širom Zemlje mogli su da uživaju u posmatranju potpunog pomračenja „krvavog vučjeg“ supermeseca — prvog i poslednjeg u 2019. godini.

Ovo će naime biti poslednji „krvavi mesec“, ne samo u ovoj već i u narednih nekoliko godina. Tačnije, ovakav mesec ćemo videti tek 2021. godine. U ovakvom mesecu te godine posmatrači će moći da uživaju punih sat vremena, prenosi „Indipendent“.

​„U narednih nekoliko godina ulazimo u ovo neuobičajeno zatišje pomračenja Meseca“, izjavio je Tom Kers, astronom iz Kraljevske opservatorije Grinič.

Pomračenje Meseca se dešava kada Mesec prođe direktno iza Zemlje, tako da Sunce, Mesec i Zemlja postanu tačno ili veoma usko poravnati. Sa Zemlje, koja blokira direktnu Sunčevu svetlost da stigne do Meseca, svetlost se prelama Zemljinom atmosferom pre nego što se odbije od površine Meseca, što ga čini crvenim.

​Prirodni fenomen se dešava iz istog razloga zbog kojeg zalazak Sunca ili izlazak Sunca ima crvenkastu boju, prenosi B 92.

Iako zvuči kao neko predskazanje „supervučji Mesec“ nije nešto što bilo koga treba da brine. Supermesec se, naime, dodaje „Indipendent“, javlja kada je pun Mesec najbliži Zemlji u njegovoj orbiti, pa se često pojavljuje veći i svetliji nego obično.



Deo imena „krvavi Mesec“ inspirisan je crvenkastom bojom izazvanom pomračenjem Meseca, dok „vučji“ deo imena ove pojave potiče od tradicionalnog imena koje su koristila indijanska plemena u Americi.

​Ova plemena su ga tako zvala zbog vukova koji bi na mlad Mesec zavijali početkom godine.

Za razliku od pomračenja Sunca, svetlost pomračenja Meseca je slaba i potpuno bezbedna za gledanje bez posebne opreme.

Total eclipse of the moon: A 30-second time-lapse reveals the changing face of the "Super Blood Wolf Moon" pic.twitter.com/nCc56DDtY0