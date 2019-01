Nataša Bijelić | 20. januar 2019. 15:15 | Komentara: 0

OD kuće sam otišao sa 14 godina, jer nisam mogao da se pomirim sa činjenicom da su me majka i očuh potpuno zanemarili. Morao sam za sve sam da se snalazim, pa sam rešio da odem. Jedno vreme proveo sam u Domu za nezbrinutu decu "Dečje selo" u Novom Sadu. Sa majkom sam nedavno stupio u kontakt telefonom. Nismo se videli, nismo još pričali o tome da me poseti.

Ovako, za "Novosti", priča jedan od 314 štićenika Kazneno-popravnog doma u Valjevu, inače polaznik porodične terapije, koja se realizuje poslednju deceniju, zahvaljujući kojoj je nakon pet godina ponovo čuo majčin glas. Odlaskom od kuće ovaj sada dvadesetogodišnjak, došao je u sukob sa zakonom. Nakon pljačke završio je iza rešetaka, gde sada uz pomoć zaposlenih pokušava da sve loše ostavi iza sebe i kad se bude našao na slobodi krene iznova.

PORODIČNE seanse, koje su trajale šest meseci, kako sam kaže, naterale su ga da razmisli o svemu, da promeni mišljenje o svojoj porodici, pre svega o majci.

- Kad sam čuo da postoje porodične terapije, prijavio sam se da učestvujem, da vidim mogu li mi pomoći da prevaziđem svoje probleme. Moram da kažem da su mi one promenile mišljenje, pomogle su mi da postanem drugačiji, da stvari posmatram iz drugog ugla. Bilo mi je interesantno, jer smo u okviru seansi dobijali da glumimo određene uloge. Nikada do sada nisam glumio, bilo je dobro.

Pročitajte još: Zatvorenike uče da budu od koristi

Po završetku terapije, odlučio je da pozove majku:

- Plakala je kad mi je čula glas, pitala je što je nisam zvao. Nismo još pričali o tome da dođe da me poseti.

PREMA rečima Vesne Marković, psihoterapeuta u KPZ za maloletnike u Valjevu, zbog specifičnih potreba mladih ljudi osuđenih na kazne maloletničkog i zatvora koji služe mlađi punoletnici, od 2006. godine uvedeni su psihoterapeutski programi koji se realizuju kroz grupni i individualni rad sa osuđenicima.





- Porodična grupna terapija realizuje se od 2008. godine, a cilj je osnaživanje osuđenih za funkcionalnije partnerske i roditeljske uloge, a do sada je kroz njega prošlo njih 200 - objašnjava, za "Novosti", Vesna Marković. - Oni u grupi postaju svesni porodičnog nasleđa, nefunkcionalnih obrazaca ponašanja, uče se komunikaciji sa svojim bližnjima. Takođe, učimo ih razumevanju i motivaciji da uspostave što kvalitetnije partnerske odnose. Često smo prisustvovali promenama kod osuđenika, njihovim pomirenjima i popravljanju odnosa sa članovima porodice još u toku programa.

PREVENCIJA SUICIDA OSUĐENICI KPZ u Valjevu mogu da pohađaju i program prevencije suicida i samopovređivanja. On se unazad dve godine realizuje uz podršku nemačke nevladine organizacije "Help". Do sada je kroz program prošlo 65 osuđenika, a trenutno ga pohađa njih 34. Psihoterapeut Vesna Marković navodi da se prema potrebi periodično realizuje edukacija osuđenih o alkoholizmu, kao i o bolesti zavisnosti. Odvija se u tri faze - edukacija, veliko predstavljanje i apstinencija. Takođe, sprovodi se i program pripreme za život posle isteka kazne.

U OVOM zavodu se od prošle godine organizuju i radionice za kontrolu besa i u njihovom radu trenutno učestvuje šest osuđenika. Jedan od njih je i devetnaestogodišnji mladić, koji se u KPZ nalazi nakon što je osuđen zbog pljačke:

- Za ovu radionicu prijavio sam se pre dva meseca, jer imam kratak fitilj u nekim situacijama. Znam da povisim ton, a nekada sam reagovao i nasiljem. Ove seanse mi dosta pomažu. Ukazano mi je na neke greške i sada dosta dobro podnosim određene situacije. Imamo zadatak da pišemo dnevnik kad se iznerviramo i na taj način možemo da kanališemo bes u drugom smeru.

Ovaj mladić je polaznik i programa porodične terapije, na koju se prijavio jer je smatrao da su njegovi roditelji pravili greške tokom vaspitanja.

Pročitajte još: Izabrao da ostane u - zatvoru

- Hteo sam da vidim da li sam u pravu - kaže ovaj osuđenik. - Video sam gde su roditelji grešili i kako ja mogu da postupim prema svojoj porodici, kada je jednog dana budem imao.

NAČELNICA Službe za tretman u valjevskom KPZ Nataša Stevanović ističe da rade sa mladima koji su uglavnom tokom odrastanja emotivno zanemareni u disfunkcionalnim porodicama:

- Oni su imali minimalne mogućnosti da usvoje prave životne vrednosti. Savetnici u zatvoru koji rade sa njima ponekad su ovim mladim ljudima i kao roditelji. Oni u ovim uslovima imitiraju životne situacije koje su propustili da dožive u vreme kad je to trebalo. Primera radi, mnogi od njih su ovde prvi put proslavili rođendan i dobili poklon. Zahvaljujući tome oni shvataju da su nekome značajni. Na taj način potvrđuje se već izgrađeni odnos poverenja.



GOLDŠTAJNOV PROGRAM