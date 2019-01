Tanjug/E. V. N. | 19. januar 2019. 10:45 > 17:28 | Komentara: 0

Vernici se na Bogojavljenje pozdravljaju rečima "Hristos se javi", a otpozdravljaju sa "Vaistinu se javi".





PLIVANjE NA DRINI, KOD LjUBOVIJE





PLIVANjE za časni krst organizovano, je, tradicionalno, 12. put na Drini, kod Vrhpolja, na Bogojavljenje, u organizaciji domaćina Nikole Kneževića i sveštenika iz ljubovijskog namesništva SPC, uz blagoslov episkopa šabačkog Lavrentija.







U ČUKOJEVCU KOD KRALjEVA SVI SU POBEDNICI







Vuksan Otašević bio je najuspešnijiji u vađenju krsta iz ledenih voda Lima, u nikada svečanijoj atomosferi na Bogosjavljenje u Beranama, prestonom gradu Episkopije budimljansko-nikšićke.





Otašević je darivan ikonom od episkopa budimljansko nikšićkog, gospodina Joanikija.





(M. Sekulović)







Takmičare i okupljene je pozdravio protojerej Živan Vukojević, a medalje je uručio protojerej stavrofor Radomir Nikčević.





(V. V.)





- Drugi put plivam za časni krst. Plivao sam pre 10 godina kada sam, takođe, prvi stigao do časnog krsta. Deset godina nisam plivao na Bogojavljenje. Želeo sam obežeti deceniju kada sa sa svojih 18 godina prvi stigao do časnog krsta. Imao sam čast da drugi put u mom životu prvi stignem do krsta i obeležim svoj jubilej na najlepši način, kazao je Pekić koji je pomoćni trener u Ženskom odbojkaškom klubu „Galeb“.





U VALjEVU MILICA PRVA DO RELIKVIJE









Milica Perinčić (33), medicinska sestra u Službi anestezije ovdašnje Opšte bolnice, prva je doplivala do Časnog bogojavljenskog krsta u reci Gradac. Kod betonske brane, nekoliko kilometara od centra Valjeva, Milica je prestigla ostale plivače, koji su joj, kao pravi kavaljeri, omogućili da, uprkos ledenoj vodi jedne od najčistijih reka u jugoistočnoj Evropi, trijumfuje.



- Prvi put sam učestvovala u ovoj manifestaciji, nikad nisam plivala u ovakvim uslovima, niti sam se posebno pripremala. Plivala sam za svoju porodicu, zdravlje i sreću, za mog braže Milica.







(B. P)







ŠESNAESTOGODIŠNjI LESKOVČANIN DOPLIVAO PRVI



Leskovac – Do časnog krsta u reci Vlasini, u centru Vlasotinca, prvi je, kao i prošle godine, doplivao šesnaestogodišnji Leskovčanin Luka Petković, učenik Tehničke škole „Rade Metalac“ i član Plivačkog kluba „Leskovac“.



Bogojavljensko plivanje u Vlasotincu je tradicionalno najmasovnije na jugu Srbije, a ove godine se za časni krst nadmetalo 49 plivača uz podršku, prema nezvaničnim procenama, oko tri hiljade posmatrača iz celog Jablaničkog okruga.







Foto I. Mitić



Među učesnicima, koji su da bi plivali kod brane u Vlasotincu stigli iz više gradova i opština Srbije, tradicionalno su bili i pripadnici Žandarmerije.







(I. M.)









U PIROTU POBEDIO OSMAK IZ PARAĆINA







NAJBRŽI u plivanju za bogojavljenski krst, na gradskom kupalištu u Pirotu bio je Đorđe Borojević, čentrnaestogodišnjak iz Paraćina, koji je po majci iz Pirota, gde je, inače došao u goste kod svojih rođaka.







Foto V. Ćirić





Borojević je đak OŠ "Đura Jakšić" u Paraćinu i kako je rekao nije hteo da propusti priliku koja mu se ukazala da pliva za bogojavljenski krst. Potajno se nadao da će od 56 plivača među kojima su bile i dve dame doplivati prvi i želja mu se ostvarila. Za bogojavljenski krst se plivali i u Dimitrovradu i Beloj Palanci, kao i u selima Temska i Rakita.







(V.Ć.)







NIKŠIĆ - plivanje za Časni krst



























NA DRINSKOM JEZERU POBEDILI MARIJANA I SAŠA



Mali Zvornik - Za Bogojavljenski krst, na Drinskom jezeru, kod Malog Zvornika, plivalo je 52 plivača, među kojima su i četiri devojke.





U ženskoj konkurenciji pobedila je Marijana Krkalović iz Zvornika, u Republici Srpskoj, dok je u muškoj konkurenciji trijumfovao Šapčanin Saša Jovanović. Ova svetkovina na jezeru organizovana je dvanaesti put, a njen začetnik i danas glavni organizator je prota Mileta Tovarević, starešina malozvorničke crkve.







(V. Mitrić)







DESETOGODIŠNjAK PRVI DOPLIVAO DO KRSTA U SVILAJNCU



Desetogodišnji Pavle Đurđević iz Svilajnca prvi je doplivao do Bogojavljenskog krsta na tradicionalnom plivanju održanom na Bibinim rupama kod Velike Morave.





U organizaciji Moto-kluba Kraljevi slobode za časni krst je u hladnoj vodi plivalo dvadesetak plivača iz Svilajnca i okoline.



















U ČAČKU PRVI VATERPOLISTA





ČAČAK – PRVI od 149 plivača u hladnoj Zapadnoj Moravi do časnog, Bogojavljenskog krsta stigao je Čačanin Đorđe Luković (23), student Ekonomskog fakulteta u Kragujevcu.









- Ovo je šesti put da plivam za časni krst i osećaj je zaista neponovljiv i predivan. To što sam stigao prvi predstavlja ponos za mene, moju porodicu i devojku, kao i za Vaterpolo klub u Čačku za koji mali broj ljudi zna da postoji. Voda je bila poprilično hladna, ali ko skoči jednom, tu tradiciju ponavlja iz godinu u godinu, a o tome najbolje govori i sve veći broj takmičara – rekao je Luković.





(V.I.)





SRĐAN JOLIĆ PRVI DOPLIVAO DO KRSTA U BANjALUCI







Srđan Jolić iz Banjaluke pobednik je plivanja za Bogojavljenski krst na reci Vrbas u Banjaluci.



Jolić je bio najbrži od 33 mladića koji se izborio sa hladnim Vrbasom.



Plivanju je prethodila Sveta arhijerejska liturgija u Hramu Hrista Spasitelja koju je služio episkop banjalučki Jefrem koji je kasnije spustio krst u Vrbas.







(S. M.)





U HLADNOM LIMU PRVI DO KRSTA STIGAO MIHAJLO VERUOVIĆ





Foto A. Rovčanin

Na Bogojavljenskom plivanju za časni krst u hladnoj vodi Lima u Prijepolju zaplivalo je 26 takmičara , među kojima je bila i jedna dama. Do krsta je najbrže stigao dvadesetjednogodišnji Mihajlo Veruović.

U organizaciji Eparhije mileševske i crkvene opštine Prijepolje već četvrtu godinu za redom održava se Bogojavljensko plivanje za časni krst. Nakon jutarnje liturgije u Sabornom hramu Svetog Vasilija Ostroškog , ulicama grada prošla je litija, a potom su odvažni plivači zaplivali u hladnom Limu, na temperaturi vode nižoj od 3 stepena. - Ovu pobedu posvećujem našem narodu na Kosovu i Metohiji uz poruku : nema predaje – kazao je pobednik trke Mihajlo Veruović kojem ovo nije bio prvi put da zapliva u hladnom Limu na Bogojavljenje.

(A. Rovčanin)



U GRADU CARA LAZARA, PRVI DO KRSTA:LAZAR KRSTIĆ

NADOMAK Kruševca,grada čiji je osnivač knez Lazar, prvi do Bojogavljenskog krsta stigao je, simbolično,Lazar Krstić! Mladi srednjoškolac od 17 godina, najbolji juniorski sportista grada, po drugi put je učestvovao na tradicionalnom nadmetanju za časni krst i po drugi put, prvi doplivao do krsta na Zapadnoj Moravi kod mesta Bela Voda nadomak Kruševca.

SREM: NAJMLAĐI I NAJBRŽI

Četrnaestogodišnja Sara Evđenić prva je doplivala do Časnog krsta na Borkovačkom jezeru u Rumi. Njengodinu dana mlađi brat Stefan bio je najmlađi učesnik Bogojavljenskog plivanja od ukupno tridesetak plivača koji su hrabro na spoljašnoj temeraturi od svega par stepeni iznad nule plivali u hladnoj vodi. Sara je na dar od Srpske pravoslavne crkve dobila i zlatni krstić, pored novčane nagrade od 10 000 dinara.



Foto: S. Kostić





Za Časni krst plivalo se i na reci Savi u Sremskoj Mitrovici, tamo je od 94 učesnika prva doplivala Nina Krstić (30), kojoj je ovo druga pobeda u ovoj manifestaciji.

Po veoma hladnom vremenu i ledenoj vodi svoje učešće u Bogojavljenskom plivanju dali su i građani opštine Inđije. Na Jarkovačkom jezeru prvi do Časnog krsta doplivao je najmlađi takmičar trinaestogodišnji Dragan Bešić.

(S. Kostić)

PLIVANjE ZA ČASNI KRST U NIŠU I SVRLjIGU



Student niškog Fakulteta za sport i fizičko vaspitanje Damjan Ilić (19) prvi je od 20 najhrabrijih doplivao do Časnog krsta na otvorenim Čairskim bazenima. U trci je učestvovala i fudbalerka Mašinca i doktorand Fakulteta za sport Mima Stanković.

U trci za Časni krst na Svrljiškom Timoku najbrži je bio je 29-godišnji Aleksandar Stanković iz 63. padobranske brigade. U trci su učestvovale i 19-godišnja Dimitra Anđelković i 43-godišnja Dragana Despotović, najmlađi na stazi 12-godišnji Vukašin Jovanović, a najstariji 62-godišnji Vladica Mihajlović.





Plivanju u Svrljigu prethodila je i "Pihtijada" u kojoj je pobedila ekipa “Perišanke“ dok je drugu nagradu u pripremi ovog specijaliteta osvojila ekipa „JKP „Svrljig“ a treći je bio Vojkan Živadinović. (D. A.)



Širom Srbije danas je na veliki hrišćanski praznik Bogojavljenje organizovano tradicionalno plivanje za Časni krst.Plivalo se 33 metra, koji simbolizuju broj godina života Isusa Hrista.Na keja u Zemunu za časni krst plivalo se u prisustvu partijarha SPC Irineja i gradonačelnika Beograda Zorana Radojičića.Bogojavljenjem se obeležava uspomena dan kada je prema predanju Jovan Krstitelj u reci Jordan krstio Isusa i javljanje Boga u vidu goluba i glasa: "Ovo je Sin moj i njega poslušajte".Taj trenutak predstavlja objavljivanje Bogočoveka i Hrista kao mesije.U svim pravoslavnim crkvama se osvešćuje voda koju narod uzima i nosi kućama, jer se veruje da ima duhovna i lekovita svojstva.Bogojavljenje je jedan od 15 najvećih hrišćanskih praznika.U konkurenciji dvadesetak plivača, prvi je na obalu isplivao Momčilo Pavlović iz azbukovačkog sela Vrhpolja, koji kaže da je „srećan osvojenim Bogojavljenskim krstom, što će biti važan detalj u istoriji čitave njegove familije i voljenog sela“.Pre prilivanja, učesnici takimičenja bili su na službi u obližnjoj seoskoj crkvi.(V. MitrićSREDNjOŠKOLOLAC Dimitrije Milojević(18)pobednik je u plivanju za Bogojavljenski krst na Zapadnoj Moravi u Trsteniku.Nadmetanje za časni krst je u ovoj opštini obnovljeno pre pet godina, prvi put posle 1949.godine.Na poziv Crkvene opštine trsteničke i pod pokroviteljstvom lokalne samouprave sada se odazvalo 25 najsmelijih plivača.Liturgija i osveštenje krsta odigrali su se na Gradskoj plaži posle čega su plivači uskočili u reku.U Rasinskom okrugu za krst se pliva na istoj reci, ali kod Bele Vode,u selu Šavrane kod Kruševca na Rasini,kao i u selu Varvarin kod Varvarina na Velikoj Moravi.(S. Babović)POŠTO na Ibru ne postoje neophodni bezbednosni uslovi za održavanje Bogojavljenskog plivanja za časni krst, ova manifestacija po prvi put je održana na Zapadnoj Moravi, u Čukojevcu nadomak Kraljeva, u organizaciji ovdašnje crkvene opštine i uz podršku kraljevačke lokalne samouprave.Posle Svete Liturgije, ispred Hrama Pokrova Presvete Bogorodice u Čukojevcu, formirana je litija do reke, gde je 52 hrabrih učesnika, među kojima i jedna dama - Milica Miljković iz Kraljeva, zaplivalo gotovo ledenom Zapadnom Moravom za Časni Krst.Pred više od hiljadu posmatrača iz kraljevačkog i vrnjačkog kraja, ovogodišnje Bogojavljensko plivanje nije imalo takmičarski karakter, plivači su pojedinačno ulazili u reku, tako da su svu učesnici istovremeno i pobednici.(G.Ć.)On je do krsta doplivao prvi među 40 odvažnoh mladića koji su se hrabro bacili u brzake lIma, pred nekoliko hiljada Beranaca, koji su tradicionalnu svečanost pratili sa obala i mosta na Limu.Na hercegnovskom Škveru hercegnovske crkvene opštine i VK „Jadran veterani" organizovali su plivanje za bogojavljenskim krstom, a među pedesetak učesnika među kojima su bile i tri dame, najbrži je bio osamnaestogodišnji plivač „Jadrana" Nikola Radonić.On je danas drugi put plivao za časni krst. Srebrne medalje su zaslužili Jasna Marić, kao najstarija učesnica jedanaestogodišnji Nemanja Motika, kao najmlađi.RADIVOJ Galić iz Kikinde bio je najbrži u plivanju za časni krst, koje se tradicionalno, na Bogojavljenje, organizuje na Dunavu u Velikom Gradištu.Za nagradu, njemu je Direktorka Turističke organizacije, Dajana Stojanović, uručila časni krst, plaketu i dukat koji je poklon opštine Veliko Gradište.U konurenciji ukupno 18 učesnika, nagradu su osvojili i Gordana Đukić, koja treću godinu pliva za časni krst i najmlađi učesnik Milan Vasić.(D.N)U Baru, tačno u podne, rekordan broj plivača na Bogojavljenje, njih preko 60 plivalo je u moru za časni krst sa gradske plaže. Prvi do krsta doplivao je Tomo Pekić (28), kome je ovo drugi put da uzme časni krst 19.januara u Baru.(B .Dabić)