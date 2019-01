S. J. M. | 19. januar 2019. 21:02 | Komentara: 0

IZUZETNO mi je važno što je ikonu Svetog Save koju sam oslikala dobio Vladimir Putin, koji je verujući čovek. Ikona je molitveni predmet i ruski predsednik dobro razume šta ona znači.

Ovako, za "Novosti", ikonopisac Jelena Hinić govori o časti koja joj je pripala - da baš njeno umetničko delo srpski patrijarh Irinej pokloni Vladimiru Putinu u znak zahvalnosti za podršku Rusije u završetku gradnje Hrama Svetog Save na Vračaru.

Jelena radi kao docent na Akademiji Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju i skoro trideset godina se bavi slikanjem ikona, tako da ne vidi ništa neobično u tome što je baš ona izabrana da uradi ikonu za Putina.

- Često me iz kabineta Njegove svetosti zovu kad on želi da pokloni ikonu nekom zvaničniku. Tako su me pozvali i početkom decembra i zatražili ikonu Svetog Save. Nisu imali nikakve zahteve oko detalja, već su mi dali slobodu da sama izaberem kako će izgledati. Odlučila sam se za Svetog Savu koji u levoj ruci drži jevanđelje, a desnom blagosilja, kakav je na fresci u Studenici u Kraljevoj crkvi, jer je to tipičan način predstavljanja arhijereja.

Pročitajte još: KAMEN U MOZAIK BRATSKIH VEZA: Simboličan gest Vučića i Putina u Hramu Svetog Save (FOTO / VIDEO)

Jelena priča da u početku nije znala kome će ikona biti darovana:

- Rekli su mi tek pri kraju mog rada. Međutim, nisam se mnogo iznenadila, jer sam pretpostavljala da je za Putina, pošto sam znala da dolazi u Srbiju.

Jelena Hinić uradila ikonu po uzoru na fresku Svetog Save u Studenici

Odmah pošto su je pozvali, ostavila je po strani sve druge poslove i počela da slika.

- Ikona je slikana ručno na lipovoj dasci i s pozlatom na polimentu sa dvadesetčetvorokaratnim zlatom. Rađena je uobičajenom jajčanom temperom i pigmentom, što je starinska, tradicionalna tehnika rada. Uvek se trudim da svaku ikonu uradim najbolje što mogu i da ona bude na jednom zahtevanom umetničkom nivou - zaključuje Jelena Hinić.

SVETI ĐORĐE ZA PRINCA ČARLSA

JELENA Hinić uradila je i ikonu Svetog Đorđa, koju je pre tri godine prestolonaslednik Aleksandar Karađorđević poklonio princu Čarlsu, prilikom njegove posete Srbiji. Naročito je ponosna na ikonostase i ikone koje radi za crkve i manastire, a jedna od poznatijih je Svetog kralja Dragutina sa žitija u Đurđevim Stupovima, veličine dva metra.