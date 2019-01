D. ALIHODžIĆ | 18. januar 2019. 20:26 | Komentara: 0

PREŽIVLjAVA na pregorelom testu koje pravi od brašna i vode, greje se na kukuruzovini u kući koja nema prozora niti krova. Spava sa psima i ovcama koje dele njegovu zlu sudbinu. Ali sve ovo nije najcrnje što je snašlo Slavišu Stankovića (42) iz planinskog sela Popšice koji je čitav život bio žrtva porodičnih (ne)prilika. Narodni poslanik Milija Miletić organizovao je pomoć za ovog čoveka, ali mu je potrebno mnogo više od “hleba i sleba”.

Nesređeni porodični odnosi prate Slavišu čitav život jer ga se majka odrekla, a ceo život, do pre 15 dana, živeo je sa ocem Miodragom koji je ga je izolovao od sveta i naterao ga da prihvati njegov usamljenički način života. Stankovići su živeli kao pravi pustinjaci i tek pre tri godine dobili su lične karte i pravo na socijalnu pomoć.

- Bili su svet za sebe i nisu prihvatali pomoć zajednice. Slaviša je dobar čovek i želimo da mu pomognemo da ima normalan život. Međutim, ne možemo na silu jer on nije navikao da je nekome stalo do njega i teško mu je da to prihvati - kaže poslanik Milija Miletić, koji je posetio Sinišu čim je čuo da mu je otac umro, najverovatnije od posledica loših uslova života.





Siniša nije psihički zaostao, čak je pohađao osnovnu školu, a onda su godine izolacije učinile svoje. Dobroćudan je i vredan.

- Učili su ga da beži od ljudi i da se skriva. Nije on ništa mogao da učini da se spase, jer je praktično bio u kućnom pritvoru - vele malobrojne komšije.

Miletić dodaje da je pokušao da ga ubedi da mu se obezbedi neki smeštaj dok prođe zima, ali on to odbija.

- Odneli smo mu hranu, ali on nema uslova da bilo šta sebi spremi. Prosto ga je sramota što se našao u takvoj situaciji. Javljaju se mnogi koji žele da pokrenemo akciju da mu se popravi kućerak - ističe Milija, koji priznaje da je ova situacija prevelik izazov za lokalnu samoupravu. - Želimo da ga socijalizujemo i zato nam je potrebna stručna pomoć. Možemo mi da mu obezbedimo brašno i ogrev, ali će biti teško da mu vratimo veru u ljude.

U STRAĆARI I STADO

SINIŠA se stara o stadu od tridesetak ovaca koje spavaju zajedno s njim u straćari. Ovce su takođe u lošem stanju zbog neuhranjenosti. Lokalna samouprava je obezbedila 100 bala sena i veterinare da pregledaju stoku.