ZA one koji nisu ljubitelji provoda po splavovima i previše zadimljenim klubovima, zabava može da se pronađe i iza zatvorenih vrata. Tajne žurke u Beogradu, Novom Sadu i Nišu, postaju sve popularnije. Pozivnica se dobija samo od prijatelja ili poznanika, a oni veštiji vest o žurki mogu da pronađu na skrivenim linkovima na internetu.

Kada se kaže tajna žurka, prva pomisao je da je reč o skrivenom, pa čak i "nelegalnom" okupljanju. Međutim, Parti Džoni, jedan od najpoznatijih organizatora tajnih žurki u Beogradu, tvrdi da je cilj samo dobar provod.

- Nema tu ničeg nelegalnog, pre bih to nazvao žurkom zatvorenog tipa - kaže, za "Novosti", Džoni. - Na žurku se ulazi samo sa pozivnicom, pa ko zna za to, zna. Na ovim žurkama okupljaju se ljudi koji ne žele da budu deo "rijalitija", koji je sve prisutniji u svakodnevnom životu. Tajne žurke su utočište normalnih ljudi, koji imaju dobar muzički ukus.

Parti Džoni je uveren da se taj žar u Beogradu nikad neće ugasiti, bez obzira na to koliko smo pepelom pokriveni tom omano-folk melodijom koju još po inerciji nazivaju "narodna muzika".

- Ideja u suštini nije naša - govori nam. - Tajne žurke postoje još od davnina u Beogradu. Predratna bogata elita, ali i srednji sloj stanovništva, organizovali su zabave na skrivenim mestima, najčešće u vilama, daleko od očiju javnosti. U vreme komunističkog režima, ljudi su se okupljali po "gajbama", često u organizaciji dece funkcionera, da bi se družili, čak i slavili u to vreme "nepoželjnu" srpsku Novu godinu. Postojao je samo jedan cilj, a to je dobar provod.





"ESKEJP RUM" (POBEGNI IZ SOBE) OSIM tajnih žurki, ljubitelji dobre zabave odlaze i u "eskejp rumove". Igra podrazumeva rešavanje niza zagonetki u određenom prostoru, u kojoj tim rešava misteriju i ima zadatak da unutar određenog vremenskog okvira izađe iz zaključane sobe. Igrači su "ubačeni" u svet intriga, zagonetki i tajnih kodova - s tim što ovo nije nikakva video-simulacija, nego realnost, u prostoriji su stvarni predmeti.

Na tajnim žurkama obično bude sto do dve stotine ljudi. Nekada se za njih saznavalo "od usta do usta", kasnije telefonom, a danas preko društvenih mreža, "vajbera" i SMS poruka.

- Uglavnom zovemo ekipu koja je "naše godište" ali, naravno, bude tu mlađih i starijih - kaže Parti Džoni. - Skupi se deset, petnaest generacija. Drugačije je, naravno, bilo kad smo imali 20 godina i sada kada smo u četrdesetim.

Parti majstor Džoni tvrdi da lokacija daje trećinu atmosfere. Najčešće su to objekti nepoznati i nedostupni za širu javnost.



- Obično su to predratne vile, krovovi zgrada, deo šume, pa čak i rečne ade do kojih je nekad teško doći, iako si obavešten - priča Džoni. - Na primer, novogodišnju žurku smo organizovali u jednoj tajnoj, aristokratskoj vili, u centru grada. Navodno je to bila rezidencija kneza Pavla. Ali, kratko. Nije prvi put da tamo organizujemo žurku. Mesto i jeste pravljeno za salonske zabave.





Tajne žurke se organizuju nekoliko puta godišnje.

- Gledamo da pokrijemo troškove, zarade uglavnom nema - kaže Džoni. - Ako nešto ostane, imamo veći budžet za sledeću. Izbor muzike prepuštamo di-džejevima, koji umeju da osete publiku. Muzika je moderna, ali oni su ti koji diktiraju pravac. Zvuk i svetlo iznajmljujemo od profesionalaca, koji se u datom prostoru uvek dobro snađu.

U organizaciji tajnih žurki nekad učestvuje dvoje ljudi, a nekad čitava ekipa.

- Raduje me što nismo jedini koji se ovim bave - kaže Parti Džoni. - Bio sam na nekoliko žurki u Novom Sadu, Nišu... Ima toga. Mada, možda ne tako često... U Evropi su ti krugovi još zatvoreniji, ali ako znaš prave ljude, veče može da krene u potpuno drugačijem smeru.

I na kraju, na pitanje kada Beograđani mogu da očekuju sledeću tajnu žurku, Parti Džoni odgovara u svom stilu:

- Šta znam, čućete možda. Raspitajte se.





