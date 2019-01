V. ĆIRIĆ | 09. januar 2019. 20:19 | Komentara: 0

PRIPADNICI Gorske službe spasavanja uspeli su da evakuišu povređenu staricu D. I. (77), iz zabitog i zavejanog babušničkog sela Štrbovac, do kojeg kolima nikako nisu mogli da dopru lužnički lekari, kako bi je odvezli do babušničkog doma zdravlja, odnosno do bolnice. Nesrećna žena je povredila kuk, i pomoć joj je bila neophodna, ali zbog velikih smetova do sela, tačnije do zaseoka u kojem živi, jednostavno se nije moglo.

Kako kažu spasioci iz Niša, poziv za pomoć dobili su u utorak oko 14 časova i odmah su krenuli ka ovom babušničkom selu, do kog se teško stiže i leti. Nešto posle 17 časova, svojim terencem su već bili u Velikom Krčimiru, na Suvoj planini, ali odatle ni džip nije mogao dalje. Usledilo je pešačenje sa kompletnom spasilačkom opremom još nekih 5,5 kilometara i probijanje kroz smetove. Nadomak kuće, naišli su na nanos od lakog snega koji je bio poslednja prepreka do povređene žene. Prtina koju su probili poslužila im je kasnije da se lakše vrate. Bilo je oko 18 časova kada su stigli do starice i ukazali joj prvu pomoć. Prekrili su je "astro folijom" i ćebetom i smestili u spasilački čamac koji je podesan za transport po snegu. Podvig je okončan oko 20 časova, kada su sa bolesnicom opet bili u Velikom Krčimiru, gde ih je dočekao sanitet i od tada je starica pod budnim okom lekara.

Babušničko selo Štrbovac, smešteno na gotovo 1.000 metara nadmorske visine i udaljeno više od 30 kilometara od grada, jedno od najudaljenijih od centra Lužnice. Seljaci zazime pošto obezbede brašno, drva i ostale potrepštine još krajem septembra. U njemu preživljava stotinjak gorštaka koji u proseku imaju više od 65 godina. Put ka centru Lužnice teško je prohodan i za mehanizaciju i onaj ko ovde zazimi mora da se nada dobrom zdravlju i sreći. Tokom dugih zima, na mnogim deonicama se prave smetovi, a temperature su, po pravilu, mnogo niže nego u okolnim mestima u lužničkoj kotlini.



Spasioci sa povređenom ženom,foto Gss



GLEDAJU U ODžAKE

PRE dve godine, krajem januara, od ciče je stradao i pečalbar Jovica Dimitrijević (58), koji je na putu od seoske prodavnice do kuće pao kraj puta i tokom noći izdahnuo. Njegovo nepomično telo, koje su oskrnavile životinje, pronađeno je tek posle tri dana, kada su komšije primetile da ne izlazi iz kuće. Tokom zime, ostareli gorštaci po zaseocima znaju da sa nekim njihovim komšijom nešto nije u redu ako se ujutru iz odžaka ne pojavi dim.