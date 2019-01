Beta | 08. januar 2019. 22:35 | Komentara: 0

U Srbiji će sutra biti pretežno oblačno i hladno vreme, ponegde sa snegom, dok se ujutru i pre podne u severnim krajevima očekuje kratkotrajna susnežica ili kiša koja će se lediti na tlu, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).RHMZ je upozorio da se sutra i u četvrtak na jugozapadu, jugu i jugoistoku Srbije očekuju obilnije snežne padavine i znatno povećanje visine snežnog pokrivača.Sutra će u Srbiji duvati slab i umeren, južni i jugozapadni vetar koji će posle podne i uveče preći u istočni i severoistočni. Jutarnja temperatura biće od minus osam do minus dva stepena, a najviša dnevna od minus dva do četiri stepena.U Beogradu će sutra takođe biti pretežno oblačno i hladno vreme, povremeno sa snegom, dok je ujutru i pre podne u pojedinim delovima grada moguća kratkotrajna kiša koja će se lediti na tlu. Jutarnja temperatura biće oko minus dva, a najviša dnevna oko tri stepena.U Srbiji će u narednih sedam dana biti pretežno oblačno vreme, do kraja nedelje ponegde sa snegom. Obilnije padavine očekuju se u četvrtak na jugu i jugoistoku zemlje, uz znatno povećanje visine snežnog pokrivača. Temperatura će biti u manjem porastu od ponedeljka, kada se očekuju mešane padavine - kiša i sneg, uz lokalnu pojavu poledice u krajevima nižim od 500 metara.Biometeorološka prognoza za sredu, 9. januar:Meteorološke prilike biće relativno nepovoljne za većinu hroničnih bolesnika. Pojačane tegobe mogle bi da imaju osobe sa srčanim i oboljenjima respiratornog sistema, a poseban oprez savetuje se cerebrovaskularnim bolesnicima i reumatičarima. Moguće meteoropatske reakcije su pojačana nervoza, problemi sa snom i glavobolja.