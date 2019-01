Miodrag Đošović | 08. januar 2019. 11:02 | Komentara: 0

PORODICA domaćina Budimira Pavlovića (69), iz Erdeča kod Kragujevca, praznuje Božić četiri dana, baš kako su to činili i njegovi preci na Gledićkim planinama. I, kaže, to su i retki dani u godini kada je kompletna porodica na okupu.

Kako navodi, pripreme za ovaj verski praznik su počele odmah posle Nove godine. U staroj kući je već podložen šporet, da se na Badnji dan i Božić vatra dobro razgori. Iz pušnice je odabrao i najbolje meso - pečenicu, pre svega, ali i rebarca i slaninu za višednevnu bogatu trpezu.

- Otac se, kao mladić, sa Gledićkih planina naselio malo bliže gradu. Naučio me svim tradicionalnim običajima, pa i kako su on i njegovi preci dočekivali i slavili Božić. I ja od toga ne odustajem - kaže Budimir. - Kćerkama sam preneo običaje. Raduje me da i one poštuju tradiciju. Sa sigurnošću mogu da kažem da se ovako slavilo i pre sto godina.

Supruga Gordana (56), službenica, na Badnji dan priprema bogatu trpezu, uz obaveznu posnu sarmu i pitu od oraha. Domaćin uveče, sa porodicom kćerke Jelene (34), koja radi kao stomatolog, i mlađom Milenom (29), profesorkom jezika, u kuću unosi pečenicu i slamu.

- Na Božić, pre svitanja, sa mlađim potomcima sečem badnjak u obližnjem Starom Selu. I to je lep ritual, sličan u svim krajevima Srbije. Tokom godine, svako na svoju stranu i rad po smenama, pa se često i ne viđamo. E, tih dana mi je, kako narod kaže - puna kuća i puno srce. Vidim srećnu i veselu porodicu. Kao da se zaborave sve muke iz prethodne godine. Radost potomaka mi govori da sam uspeo da prenesem sve ono što mi je pokojni otac, na neki način, ostavio kao zavet.





PROČITAJTE I: Kako su Katalonci postali pravoslavci





Na Božić, porodica se uz pozdrav "Hristos se rodi" i otpozdravljanje "Vaistinu se rodi" okuplja oko vatre. Stiže i položajnik. Dok džara vatru, govori: koliko varnica, toliko zdravlja, sreće, parica, stoke... Žena daruje položajnika, a onda se lomi pogača česnica. U nju je žena stavila novčić, za blagostanje, dren za zdravlje, žito da kuća bude puna potomaka, pasulj... Za svakog ukućanina ponešto. I onda se slavi tri dana.

I ROĐACI NA OKUPU

KADA se završe ovi običaji za užu porodicu, dočekujemo rođake i komšije i idemo na čestitanje. Dok traje ovo božićno slavlje, iz kuće se ništa ne iznosi - kaže Budimir, i dodaje da mu se čini da to najviše smeta ženama, jer nisu navikle da tri dana čak ni metlu ne uzmu u ruke, iako se pred Božić kupuje nova.