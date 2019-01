Vladimir Stanković | 06. januar 2019. 08:03 |

Specijalno za "Novosti": BARSELONA





ČUDNI su putevi Gospodnji... Jedan od njih dovešće pravoslavne vernike, ako dođu u Barselonu, do njihovog hrama u srcu jedne zemlje i jednog grada u kojima je katoličanstvo vekovna dominantna religija.

U Ulici Arago, jednoj od najprometnijih u Barseloni, na broju 181, slučajni prolaznik tokom dana može da vidi spušten gvozdeni kapak na kome je crvenom farbom, na katalonskom jeziku, ispisan naziv "firme": "Eglesija ortodoksa" (Pravoslavna crkva).

Uz vernike, koji po rođenju i vaspitanju pripadaju pravoslavnoj veri, u Kataloniji se tokom gotovo 50 godina formirao i mali "nukleo" Katalonaca pravoslavaca, koji su svoj duhovni mir našli u veri naših predaka. Crkva, zapravo, egzistira na njihovoj veri i volji jer su oni konstanta, dok mnogi migranti dođu i prođu.

Otkud pravoslavna vera među Kataloncima? Prvi kontakt sa pravoslavljem datira iz prve polovine 20. veka, pre svega preko imigranata, uglavnom Grka i Rusa. Pre blizu pola veka formirano je brojnije i čvršće pravoslavno jezgro ne samo među imigrantima, već i među Kataloncima koji su svoj duhovni mir našli u pravoslavnoj crkvi.

Veruje se da ima oko 1,5 miliona pravoslavnih vernika na teritoriji Španije i Portugalije, organizovanih u oko 200 parohija. Ono što je za nas posebno zanimljivo jeste činjenica da Katalonska pravoslavna crkva kongregacijski pripada Srpskoj pravoslavnoj crkvi, a od 1988. vezana je za Eparhiju šabačku.

KALENDAR BOŽIĆ se, iz praktičnih razloga, slavi po katoličkom kalendaru, ali Uskrs - koji nema fiksni datum - po pravoslavnom, jer je on zasnovan na drugom sistemu, lunarnom, a ne na gregorijanskom kalendaru.

Najpozvaniji za priču o ovoj neobičnoj istoriji svakako je otac Žoan, starešina crkve i najzaslužniji za širenje pravoslavlja među njegovim zemljacima Kataloncima.

Pročitajte još: Naša vera u Barsi

- Pravoslavnu veru smo u Kataloniji uveli Lotel Gi, jedan Francuz koji je živeo u Barseloni, i ja - počinje svoju priču otac Žoan, rođeni Katalonac, odrastao u katoličkom okruženju i vaspitanju, po obrazovanju inženjer trgovačke mornarice. - Na dugim plovidbama javio se unutrašnji nemir koji me je doveo do toga da potražim čistiji smisao religije. I našao sam ga u pravoslavlju, koje ima apostolsku tradiciju, bez naknadnih dodataka koje srećemo u katolicizmu. Pravoslavlje produbljuje hrišćansku tradiciju i to je bio moj glavni motiv.

Početak je bio težak, niko u Frankovom režimu nije imao razumevanja za "novu religiju", ali nije bilo zabrana. Samo teškoće, duga borba sa administracijom.

- Morali smo da se registrujemo kao "kultna asocijacija", ne kao crkva. Danas je, na sreću, situacija bolja - objašnjava naš sagovornik.





Otac Žoan svake godine drži predavanje studentima humanističkih nauka koji pohađaju estetiku i filozofiju kulture na Univerzitetu Pompeu Fabra, a glavna tema je - smisao ikone u pravoslavlju.

- Studenti uvek odlaze veoma zadovoljni, puni utisaka - kaže nam Tamara Đermanović, profesor-koordinator studija slavistike na ovom univerzitetu. - I redovno ih zapanji činjenica da u prizemlju jedne stambene zgrade u srcu Barselone postoji tako lepa crkvica.

SVETI JOVAN

KAO i svaki pripadnik Srpske pravoslavne crkve, i otac Žoan ima svoju slavu. Bez rezerve je prihvatio ovaj srpski običaj i odlučio se za Svetog Jovana.