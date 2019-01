Tanjug | 05. januar 2019. 08:27 | Komentara: 0

Vetar slab i umeren, uveče u pojačanju. Jutarnja temperatura od -10 stepeni do -5 C, a najviša dnevna od -4 C do 2 C.







U Beogradu će jutro biti pretežno vedro i hladno sa umerenim mrazem. Pre podne postepeno povećanje oblačnosti, po podne i uveče sa snegom. Više padavina se očekuje tokom noći, kada će doći do povećanja visine snežnog pokrivača. Vetar slab i umeren, jugozapadni, uveče u skretanju na severozapadni pravac. Jutarnja temperatura od -8 C do -5 C, a najviša dnevna oko 1 C. Prema prognozi za narednih sedam dana, u Srbiji će do utorka biti hladno, u jutarnjim satima sa mrazom, a najviša dnevna temperatura u većini mesta ispod nule.

Od srede oblačno sa padavinama, uz manji porast temperature.





AMSS IZDAO AUPOZORENjE: PRIPREMITI SE ZA ZIMSKE USLOVE VOŽNjE





Nove snežne padavine, koje će prvo zahvatiti severne, a tokom noći i ostale krajeve Srbije, dodatno će otežati zimske uslove vožnje, saopštio je Auto-moto savez Srbije.









Hladno vreme i dnevne temperature koje ne prelaze nulti podeljak, umanjuju dejstvo soli, zato na pojedinim deonicama posuta so nema puni efekat što direktno smanjuje bezbednost u vožnji.



Ukoliko vozilo nije opremljeno dobrim zimskim guma i brzina prilagođena uslovima na putu, onda vožnja postaje i opasna, upozorava se u saopštenju.



AMS poziva vozače da na na put kreću isključivo sa dobrim zimskim gumama koje imaju najmanju dubinu šare od 4 mm, zatim, da koriste glavne puteve i najtopliji deo dana između 10 i 16 sati, kao i da namotiraju lance ukoliko naiđu na deonice prekrivene snegom i ledom.



Prema poslednjim informacijama dobijenih od Javnog preduzeća "Putevi Srbije", na naplatnim stanicama nema zadržavanja.



Prema poslednjim informacijma Uprave granične policije, pojačan je saobraćaj na izlazu iz naše zemlje ka Mađarskoj na prelazima "Horgoš" i "Kelebija", na kojima se zadržavanja kreću u intervalima od 60 do 90 minuta i na prelazu "Batrovci" sa Hrvatskom na kojem se na izlazu iz naše zemlje čeka oko 30 minuta.



Međutim, međuzona na ovim prelazima je puna, pa su zadržavanja za ulazak u ove dve zemlje duža u odnosu na vreme zadržavanja koje vozače očekuje na našim graničnim prelazima.



U cilju bržeg prolaska preporučuje se korišćenje manje frekventne granične prelaze sa Mađarskom, a to su Bački Breg i Kelebija koji rade 24 sata, dok su prelazi "Bački Vinogradi", "Đala", "Bajmok" i "Horgoš 2" otvoreni od 7 do 19 h.



Sa Hrvatskom se preporučuju prelazi Šid, Ilok, Sot i Ljuba.



Pojačan saobraćaj očekuje se i na pojedinim graničnim prelazima sa Bosnom i Crnom Gorom, na kojima su trenutna zadržavanja od 30 do 60 minuta.



Republički hidrometeorološki zavod naveo je da od danas važi upozorenje na snežne padavine i povećanje snežnog pokrivača.Danas po podne i uveče na severu zemlje se očekuje 5 do 10 centimetara novog snega. Tokom noći ka nedelji i u nedelju u ostalim krajevima, biće oko 10 cm novog snega, a u zapadnim, centralnim i južnim krajevima i u planinskim predelima lokalno i više.Duvaće jak, u planinskim predelima olujni, severni i severozapadni vetar, uz vejavicu i stvaranje snežnih nanosa, dodaje se u upozorenju.