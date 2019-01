B. Ca. | 04. januar 2019. 07:43 | Komentara: 0

Prema najavama meteorologa, sneg i povećanje belog pokrivača u Srbiji se očekuju sve do velikog pravoslavnog praznika

HLADNO i oblačno vreme, uz provejavanje slabog snega, uglavnom na severu, zapadu i jugozapadu, meteorolozi najavljuju za danas. Na području zapadne, jugozapadne i centralne Srbije snežni pokrivač je povećan od 10 do 12 centimetara, a u brdsko-planinskim predelima i više.

Očekivane temperature za danas su od minus devet stepeni do najviše dva u plusu. Sutra će biti umereno do potpuno oblačno i hladno, mestimično sa snegom uz dalje povećanje snežnog pokrivača. Više padavina očekuje se u toku noći ka nedelji, naročito u zapadnim, centralnim i južnim krajevima. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar, a temperature će biti od devet ispod nule do dva stepena.

Sneg će nastaviti da pada i u nedelju, biće oblačno, a snežni pokrivač će porasti. Sankanje i grudvanje moći će da se nastave i na Badnji dan, ali na temperaturama od minus 10 do najviša dva stepena.

Prvi dan iduće nedelje i Božić proteći će uz oblačno i uglavnom suvo vreme. Na jugozapadu mestimično sa snegom, uz postepeni prestanak padavina. Najniža temperatura biće minus 10, a najviša će biti oko nule. I u utorak se očekuje suvo i vrlo hladno vreme. U većini mesta biće leden dan sa jutarnjom temperaturom od čak minus 13 celzijusa, a ni najviša dnevna neće prelaziti u plus.

Od srede se očekuje novo naoblačenje sa padavinama.