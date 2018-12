Tanjug | 31. decembar 2018. 08:26 | Komentara: 0

U Srbiji će u ponedeljak biti oblačno, u većem delu s kišom i kratkotrajnaom susnežicom, dok se u zapadnim i južnim delovima zemlje očekuju sneg i stvaranje manjeg snežnog pokrivača, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).





U planinskim predelima predviđa se povećanje visine snežnog pokrivača. Uveče i noću očekuje se u većini mesta prestanak padavina. Vetar će biti umeren, u planinskim predelima jak, severozapadni i severni. Najniža temperatura kretaće se od minus jedan do dva stepena, najviša od dva do pet stepeni Celzijusa.U Beogradu će danas biti oblačno s kišom i kratkotrajnom susnežicom. U višim delovima periferije grada padaće sneg. Uveče i noću predviđa se prestanak padavina. Vetar će biti umeren, severozapadni i severni. Temperatura će biti bez većeg kolebanja, od jedan do tri stepena Celzijusa.Zadržava se relativno nepovoljna biometeorološka situacija za hronične bolesnike. Meteoropatske reakcije biće nervoza, glavobolja i bolovi u kostima.