Gorana Novaković | 30. decembar 2018. 15:02 | Komentara: 0

MOJA kuća je daleko, naravno da neću novu godinu dočekati sa porodicom. Poslednji put sam ih video prošle godine. Neće ni oni meni doći, ali tako je kako je. Svejedno ću tokom dočeka biti okružen prijateljima u kafani, nekom baru ili na Trgu.

Ovako, za "Novosti", priča Jonas Mulat (31), student druge godine doktorskih studija na Farmaceutskom fakultetu u Beogradu. Iz Etiopije je, ali njegov dom sada je Studentski grad. On je jedan od svega pet odsto buduće "elite" koji za praznike neće otići kući. Ipak, novogodišnje atmosfere u popularnom "Studenjaku" ne manjka, uprkos tome što će on najednom opusteti. To će biti kratkog daha. Obaveze na fakultetima neće ih čekati da se odmore. Kako kaže Nemanja Lečić (23), sa četvrte godine Poljoprivrednog fakulteta, svi su se "zalaufali" sa učenjem prethodnih dana da bi se bar malo opustili tokom praznika.

- Prethodne dve godine radio sam kao redar u "Studenjaku", vreme je da odem kući i praznujem sa porodicom. Već 8. januara gotovo svi ćemo biti ovde, i udarnički nastaviti mesec, kada nam je i ispitni rok - kaže Nemanja.

Iako će otići porodici u Bijelo Polje, budući doktorand Poljoprivrednog fakulteta Vukosav Golubović (25), okitio je jelkicu u skromnoj studentskoj sobi. Sa drugim kolegama pomogao je i u ukrašavanju centralnog drveta u glavnom holu Prvog bloka Studentskog grada.

- Ostaću u Beogradu, za doček ću raditi, da bih mogao sve to da potrošim na reprizu Nove godine - kroz smeh nam kaže Aleksandar Rašić (22), sa Mašinskog fakulteta. - Roditelji će mi poslati hranu, a onda idem kući, na Kosovo, da zajedno proslavimo Božić.

Privatna zabava za one koji nisu otišli svojim kućama







Govoreći o tome šta bi sebi poželeli, studenti su skromni - da polože sve ispite sa najboljim ocenama. Međutim, Isidora Veličković (20), sa Fizičkog fakulteta, sve što priželjkuje sebi i drugima sažela je u četiri reči:

- Samo neka sam srećna!







PUTUJU U BEČ

FILOLOŠKINjE Jelena Miščević (23) i Natalija Mitrović (22), rešile su da iskoriste studentski popust i otputuju u Beč. Tamo će dočekati 2019, a Božić je rezervisan za porodicu. Jedna će otići u Prijepolje kod bake, druga u rodno Užice. U Gacko u istočnoj Hercegovini, otići će i Dijana Tepavčević (22), takođe sa Filološkog fakulteta. Ona će sa tamošnjim prijateljima ući u novu godinu.