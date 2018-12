B. CARANOVIĆ | 28. decembar 2018. 22:02 |

KADA je pre 26 godina ostao bez levog plućnog krila jer mu je dijagnostikovan kancer, Čedi Zobenici (66) lekari nisu predviđali dug život. Naročito nisu mislili da će nadživeti većinu zdravstvenih radnika iz ekipe koja ga je tada operisala. Ovaj Ličanin, koji trenutno živi u Trstu, svojevremeno čuveni beogradski kuvar, a kasnije vlasnik lanca samoposluga u Italiji, veruje da su mu život produžili tartufi i rakija koju sam pravi.

Svašta je Čeda, priznaje, isprobao da pospeši imunitet tokom borbe sa opakom bolešću. U prvim godinama posle operacije živeo je na Dolomitima, na 1.500 metara nadmorske visine, i taj planinski vazduh mu je sigurno prijao. Pre 10 godina, bolest je opet stigla. Dijagnostikovan mu je i kancer kostiju, a zatim leukemija. Na predlog prijatelja, a zatim se i sam Čeda setio da je kao iskusni kuvar često upotrebljavao "magične gljive", počinje da u svakodnevnoj ishrani koristi - tartufe.

PROČITAJTE JOŠ - Srbin uz pomoć veganizma izlečio retki oblik raka krvi!

- Verujem da za svaki organizam postoji kombinacija koja mu prija i leči ga, a ja sam svoju lekovitu sam zgotovio i nazvao je "čedovača medovača" - kaže, kroz smeh, Čeda. - Svoju specijalnu šljivovicu pravim od crnih i belih tartufa, meda, šipurka, gloga i još nekih začina.

Kao većina vrhunskih kuvara, ne otkriva tajne sastojke, ali priznaje da su svi koji su probali "čedovaču" bili oduševljeni. I uvek se vraćali po bar još jednu čašicu.





Čeda Zobenica

- Prilikom okupljanja srpske zajednice u Trstu, priredio sam posluženje sa mojom rakijom, ali i organskom projom i palentom, u koju takođe dodajem tartufe, i reakcije su bile fenomenalne - priča naš sagovornik. - Rođak Miloš Ivić u Beogradu je na konkurs strane kompanije koja ima trgovine širom Srbiji, za predlaganje novih domaćih proizvoda koje će plasirati na strano tržište predao "Čedinu palentu sa tartufima", i ušla je u prvih 20.

Ne krije Čeda da je svih ovih decenija slušao savete lekara, išao na terapije, uzimao lekove, jer mu je opaki multipli mijelom, koji napada kosti i krv, konstatovan u trećoj fazi.

- Uporedo sa hemioterapijama, kada bi mi parametri iz krvi, koji se redovno prate, pokazali lošu situaciju, pojačao bih svoju kuhinju sa tartufima i uvek bih se uverio da mi je posle toga zdravstvena slika mnogo bolja - kaže Čeda. - Nikako ne bih želeo da utisak bude kako tvrdim da tartufi i moja rakija leče rak. Ništa ne prodajem, pa nemam korist da to tvrdim, ali meni su pomogli i mislim da su mi poklonili ove godine života.

Zobenica kao kuvar

Svakog dana pojede 10 grama tartufa. Poslednjih godine se trgovinom ovim pečurkama bavi Čedin sin, pa tako jednostavnije dolazi do tartufa, koji, inače, rastu pod zemljom i teško se pronalaze. O tome da su pravo blago svedoče i cene - crni kod nas u maloprodaji staje od 100 evra, koliko košta i letnji tartuf. Do 1.000 evra po kilogramu plaća se za zimski nero, a beli je od 500 do čak 4.000 evra.



PROČITAJTE JOŠ - Rusi pronašli tajni sastojak koji lek protiv raka čini efikasnijim

SUSRET SA HIRURGOM

NEDAVNO je Čeda na ulici u Beogradu sreo hirurga koji je pre 25 godina bio u timu koji ga je operisao - priča Miloš Ivić. - Doktoru se učinio poznat lik, brkovi, visoka figura, i pitao ga je da li je možda rođak njegovog pacijenta Čede Zobenice. Kada mu je odgovorio da je to on glavom i bradom, doktor nije krio iznenađenje. Čak mu je priznao da su iz te ekipe koja je pre četvrt veka uradila operaciju živi još samo njih dvojica.





SIRĆE I SOSOVI

U REDOVNOJ ishrani, Čeda koristi i sirće, koje sam pravi, od meda i tartufa. Tako od kilograma meda pravi 12 litara sirćeta. Osim toga, sprema i nekoliko različitih aromatičnih, slatko-ljutih sosova. Najviše koristi kukuruznu, organsku, integralnu palentu sa tartufima.