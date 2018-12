Vladimir Stanković | 23. decembar 2018. 17:03 | Komentara: 0

OBELEŽAVANjE 100 godina od kraja Prvog svetska rata povod je za ovu neobičnu priču u kojoj je glavni protagonista bio - fudbal. Zbog njega se i ratovalo (recimo, 1969. Honduras i Salvador posle kvalifikacionih mečeva za Svetsko prvenstvo u Meksiku 1970, mada je fudbal bio samo neposredan povod za eksploziju već uveliko zategnutih odnosa dveju zemalja), zbog fudbala se ubijaju ljudi na stadionima i oko njih, ali fudbal je znao i da ispiše neke od divnih stranica istorije. Jedna od najlepših je takozvano Božićno primirje, događaj koji je UEFA 2014. obeležila otkrivanjem spomenika na mestu na kome je u decembru 1914, usred rata, odigrana utakmica između zaraćenih strana.

Dogodilo se to blizu belgijskog mesta Ipre, na belgijsko-francuskoj granici. Britanske i francuske snage bile su na jednoj strani, nemačke na drugoj. Bili su ukopani u rovove, pucali jedni na druge, provocirali se verbalno jer ih je delilo jedva pedesetak metara "ničije zemlje".

Onda je došao 24. decembar, Badnje veče. Na nemačkoj strani pojavile su se božićne jelke koje su po naređenju Kajzera stigle na sve frontove kao stimulans vojnicima. Odjednom, iz nemačkog rova začula se pesma. Prema svedočanstvima očevidaca koji su o događaju poslali pisma svojim najbližima, Nemci su zapevali Stile Nacht, Heilige Nacht (Noć mira, noć ljubavi). Iz engleskog rova stigao je odgovor u vidu pesme The first Noel, the angel did say. Sledeći korak bio je još veće iznenađenje. Ne zna se pouzdano ko je prvi izašao iz rova, ali ona "ničija zemlja" pretvorila se, usred strašnog rata, u oazu mira. Vojnici su razmenili skromne poklone, uglavnom duvan i poneki gutljaj alkohola, poneku čokoladu, i vratili se na položaj.

UMETNIČKI ZAPISI DOGAĐAJ iz 1914. inspirisao je mnoge umetnike. Francuzi su 2005. snimili film "Srećan Božić" koji je bio kandidat za nagradu Oskar. Britanski reditelj Ričard Atenborou snimio je film Oh What a Lovely War. Objavljeno je i nekoliko knjiga, a jedan od slavnih "Bitlsa", Pol Makartni, snimio je 1983. odličan video u kome on sam glumi vojnika iz 1914. i peva sjajnu baladu posvećenu vojnicima fudbalerima koji su ispisali ovu lepu stranicu istorije.

FUDBAL se pojavio sutradan, na sam Božić. Istorija kaže da je neki Škot odnekud izvadio fudbalsku loptu i sa njom "istrčao na teren". Pratili su ga drugi vojnici, uglavnom Škoti, što se dalo zaključiti po njihovim "suknjicama" ispod kojih nisu imali ništa. Od vojničkih kapa napravljeni su golovi, a Nemce nije trebalo dva puta zvati. Izašli su sa svojim timom i ubrzo je odigrana jedna od najneobičnijih utakmica. Nemački poručnik Johanes Nieman zapisao je da su Nemci pobedili sa 3:2. Dalje svedoči da je bilo teško igrati na zaleđenoj ledini, ali da su se pravila striktno poštovala, čak je bio i sudija.

Primirje je potrajalo do 26. decembra, u nekom sektoru i do 29, ali više komande, naročito sa nemačke strane, nisu bile nimalo oduševljene "fudbalom u ime mira", pa je surovi rat nastavljen i potrajaće pune četiri godine. Štaviše, tokom narednih godina u vreme Božića pojačavane su vojne aktivnosti, da nekome slučajno opet ne bi opet palo na pamet da igra fudbal i proglašava unilateralno primirje. Poslednji živi svedok "božićnog primirja" iz 1914. bio je Škot Alfred Anderson, koji je 2005. umro u 109. godini.





Pred Božić 1999. jedna grupa zvana Khaki Chums (zvanično: Udruženje za očuvanje vojnih sećanja) postavila je spomenik u znak sećanja na događaj iz 1914, a članovi grupe imitirali su vojnike, živeli u rovovima kao britanski vojnici 85 godina pre njih.

UEFA je u vreme predsednikovanja Mišela Platinija organizovala komemorativni akt kome su prisustvovali Bobi Čarlton, Didije Dešamp i Paul Brajtner, jedan od protagonista kratkog dokumentarnog filma o ovom istorijskom događaju. Učestvovali su takođe Vejn Runi, Ugo Loris, Baštjan Švajnštajger i Filip Lam.





- Fudbal je, danas univerzalni jezik koji otvara srca i dozvoljava nam da upoznajemo razne kulture i ljude na svim stranama sveta. Fudbal je kao jedna spontana ljudska aktivnost, napravio most. Dužni smo da odamo počast onima koji su pre 100 godina mislili na nešto pozitivno i praktikovali sport koji su voleli - rekao je tada Platini.

U mestu Alderšot, 17. decembra 2014. odigrana je utakmica između britanske i nemačke vojske. Sećanje na "božićno primirje" iz 1914. živi.